Avrupa Konseyi'nin 2006 yılında "Avrupa Veri Koruma Günü" kabul ettiği 28 Ocak öncesinde vivo, akıllı telefon kullanıcıları için güvenlik tüyoları paylaştı.

Dünyanın dijitalleşmesi, bulut bilişimin öne çıkması, iletişim teknolojilerinin gelişmesi derken kişisel verilerimizin ne kadar önemli olduğu zamanla ortaya çıktı. Bir zamanlar insanların "Sarı sayfalar"da gözüksün diye para ödediği isim ve telefon bilgileri gibi bilgiler artık gizliliği önem taşıyan, kanunlarla korunan bilgiler hâline geldi. Hatta verileri korumanın öneminde dikkat çekmek için 2006 yılından beri 28 Ocak tarihi "Avrupa Veri Koruma Günü" olarak kutlanıyor. Türkiye'de de 2016 yılından beri kutlanan "Veri Koruma Günü" için vivo, bazı güvenlik tüyoları paylaştı.

İşte vivo'nun akıllı telefonlarda güvenlik ipuçları: