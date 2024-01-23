Dünyanın dijitalleşmesi, bulut bilişimin öne çıkması, iletişim teknolojilerinin gelişmesi derken kişisel verilerimizin ne kadar önemli olduğu zamanla ortaya çıktı. Bir zamanlar insanların "Sarı sayfalar"da gözüksün diye para ödediği isim ve telefon bilgileri gibi bilgiler artık gizliliği önem taşıyan, kanunlarla korunan bilgiler hâline geldi. Hatta verileri korumanın öneminde dikkat çekmek için 2006 yılından beri 28 Ocak tarihi "Avrupa Veri Koruma Günü" olarak kutlanıyor. Türkiye'de de 2016 yılından beri kutlanan "Veri Koruma Günü" için vivo, bazı güvenlik tüyoları paylaştı.
İşte vivo'nun akıllı telefonlarda güvenlik ipuçları:
- Telefonunuzda PIN ayarlayın ve telefonunuza şifre koyun: Böylece telefonunuz istemediğiniz kişiler tarafından izinsiz kullanılmaz.
- Akıllı telefonunuzu yedekleyin ve veri güvenliğini sağlayın: Rehberde yer alan kişiler, belgeler, fotoğraflar gibi tüm verileri yedekleyin.
- Akıllı telefonunuzun yazılım güncellemelerini yapmayı unutmayın: Güncellemeler yapılmazsa siber tehditlere karşı daha açık olursunuz, otomatik güncelleştirmeler ile telefonunuzu güncel tutun.
- Eski telefonunuzu elden çıkarmadan önce kişisel verilerinizi temizleyin: Bilgilerinizi korumak için başkalarına verdiğiniz ya da sattığınız telefonların hafızalarını temizleyin.
- Yalnızca güvenilir kaynaklardan gelen uygulamaları yükleyin: Belirsiz kaynaklardan gelen dosyalar bilgierinizi çalabilir, cihazlarınıza zarar verebilir.
- Uygulamaların kişiel bilgilerinize erişim yetkisi hakkında dikkatli olun: Uygulamaların talep ettiği bilgilere dikkat edin, hepsini onaylayıp geçmeyin. Gereksiz erişim taleplerine onay vermeyin.
- Açık Wi-Fi ağlarına bağlanırken dikkatli olun: Telefonunuz, herkese açık ağlara bağlandığında saldırı hedefi olabilir. Bu ağlar üzerinden özellikle hassas ve kişisel bilgilerinize erişmeyin.
- Akıllı telefonunuzun güvenlik ayarlarını değiştirmeyin: Telefonunuzun operatörünüz, üreticiniz ya da işletim sistemi ideal güvenlik ayarlarıyla gelir ve bu ayarlarda değişiklik yapmak, güvenlik anlamında sorunlar yaşamanıza neden olabilir.