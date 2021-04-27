Vivo, V21 ve V21 5G'yi Duyurdu: İşte Fiyat ve Özellikleri

Vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefon ailesi V21'i duyurdu. MediaTek Dimensity 800U işlemciden güç alan telefonların hem 4G hem de 5G destekli versiyonları bulunurken, ön kamerada LED flaş ve optik görüntü sabitleme gibi özellikler, bu cihazları ön plana çıkarıyor.

Çinli teknoloji şirketi Vivo, düzenlediği bir etkinlikte yeni akıllı telefonu V21'i duyurdu. 4G LTE ve 5G olmak üzere iki farklı bağlantı seçeneğine de sahip olarak gelen telefon, özellikle de ön kamera özelliği ile kullanıcıların dikkatini çekmeyi başaracak gibi görünüyor. Peki Vivo'nun yeni akıllı telefonları, tüketicilere neler vadediyor?

Vivo V21 ailesi, 6.44 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan 90 Hz tazeleme oranlı AMOLED ekrana sahip. Çentikli bir yapıya sahip olan telefon, bu çentiğinde 44 MP çözünürlük sunan özel bir ön kamera ile geliyor. Bu kamera, optik görüntü sabitleme özelliğini destekliyor. Yani ön kamera ile fotoğraf çekerken bulanıklık durumu ortadan kalkıyor. Üstelik donanım özellikleri düşük ışıkta pürüzsüz çekimlere izin vermezse, bu kez de yapay zeka destekli özel bir mod devreye giriyor. Öte yandan Vivo, telefonun çerçevesine eklediği LED flaş ile kullanıcılara bugüne kadar görmedikleri bir deneyim sunmayı amaçlıyor.

Karşınızda Vivo V21

Vivo'nun V21 ve V21 5G modelleri, MediaTek'in Dimensity 800U işlemcisinden güç alıyorlar. 8 GB RAM ve 128 GB de depolama alanı kombinasyonuna sahip olan telefonlar, batarya cephesinde ise 4.000 mAh kapasite ile karşımıza çıkıyorlar. Bu bataryanın 33 watt FlashCharge desteğine sahip olduğunu da söylemek gerekiyor.

Vivo V21 ve V21 5G'nin pek çok özelliği gibi, arka kamera kurulumunda da ortaklık söz konusu. Bu bağlamda 64 MP ana kameraya sahip Vivo V21 ailesi, 8 MP ultra geniş açılı kamera ve 2 MP de makro kamerayla birlikte geliyor. Elbette bu akıllı telefonun tıpkı ön kamerasında olduğu gibi arka kamerasında da optik görüntü sabitleme özelliği karşımıza çıkıyor.

Vivo V21 teknik özellikleri

Ekran: 6.44 inç büyüklüğünde AMOLED, 90 Hz tazeleme oranı, parmak izi okuyucu

6.44 inç büyüklüğünde AMOLED, 90 Hz tazeleme oranı, parmak izi okuyucu İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

MediaTek Dimensity 800U RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB

128 GB Ön Kamera: 44 MP

44 MP Arka Kamera: 64 MP + 8 MP + 2 MP

64 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 4.000 mAh (33 watt FlashCharge)

Vivo yetkilileri tarafından yapılan açıklamalara göre şirketin yeni akıllı telefonları, dünyanın pek çok ülkesinde satışa sunulacak. Bu bağlamda telefonun küresel pazarlardaki fiyatının henüz netleşmediğini ancak 4G bağlantı desteğine sahip V21'in fiyatının 390 dolar olduğunu açıkça söylemek gerekiyor.