OPPO A95 5G Duyuruldu: İşte Fiyat ve Özellikleri

OPPO, orta segmentteki iddialı telefonu "A95 5G"yi duyurdu. MediaTek Dimensity 800U işlemci, 8 GB RAM ve 256 GB depolama alanı gibi özelliklere sahip telefon, nisan sonunda Çin pazarına giriş yapacak. OPPO A95 5G'nin Türkiye'ye gelip gelmeyeceği şu an için bilinmiyor.

Teknoloji şirketleri bugün, dünyanın farklı yerlerinde yeni akıllı telefon modellerini duyurdular. Bu bağlamda Çinli şirket OPPO da "A95 5G" isimli telefonunu tüketicilerin beğenisine sundu. Etkileyici özelliklere sahip olan telefon, fiyatıyla birazcık can sıkacak olsa da OPPO hayranları için vazgeçilmez olacak gibi görünüyor. Peki OPPO'nun yeni akıllı telefonu, tüketicilere neler sunuyor?

OPPO A95 5G, 6.43 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan Super AMOLED ekranla geliyor. Delikli yapıdaki bu ekran 60 Hz tazeleme oranı, DCI-P3 renk gamının yüzde 93'ünü taşıma ve 430 nit parlaklık değerine sahipken, üzerindeki delikte de 16 MP çözünürlük sunan ön kameraya ev sahipliği yapıyor. Ayrıca telefonun parmak izi okuyucu sensörü de bu ekrana gömülü olarak geliyor.

Karşınızda OPPO A95 5G

OPPO A95 5G'nin MediaTek Dimensity 800U işlemcisi bulunuyor. Bu güç, 8 GB RAM ve 256 GB'ye kadar da depolama alanı ile destekleniyor. Android 11 tabanlı ColorOS 11.1 arayüzü ile gelen telefonun, 30 watt hızlı şarj desteği sunan 4.310 mAh kapasiteli bir bataryası bulunuyor.

Telefonun arka kısmındaki kamera özelliklerine baktığımızda, bu orta segment telefonun 48 MP ana kamerası olduğunu görüyoruz. 8 MP ultra geniş açılı kamerası da bulunan telefonun 2 MP'lik makro kamerası da kullanıcılara çeşitli işlevsellikler sunuyor. Öte yandan bu kamera kurulumunda 120 fps 1080p ve 30 fps 1080p video çekimleri yapılabildiğini, Night Scene gibi özel çekim modlarını içerdiğini de söylemek gerekiyor.

OPPO A95 5G teknik özellikleri

Ekran: 6.43 inç Super AMOLED, FHD+, 430 nit

6.43 inç Super AMOLED, FHD+, 430 nit İşlemci: MediaTek Dimensity 800U

MediaTek Dimensity 800U RAM: 8 GB

8 GB Depolama: 128 GB ya da 256 GB

128 GB ya da 256 GB Ön Kamera: 16 MP

16 MP Arka Kamera: 48 MP + 8 MP + 2 MP

48 MP + 8 MP + 2 MP Batarya: 4.310 mAh (30 watt hızlı şarj desteği)

4.310 mAh (30 watt hızlı şarj desteği) İşletim Sistemi: Android 11 tabanlı ColorOS 11.1

Üç farklı renk seçeneği ile satın alınabilecek OPPO A95 5G, nisan ayının sonu itibarıyla Çinli tüketicilerin beğenisine sunulacak. Türkiye pazarına gelip gelmeyeceği bilinmeyen telefonun fiyatlandırma durumu ise şöyle olacak: