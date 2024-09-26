vivo, V40 Lite serisi yeni telefonlarını duyurdu. Hem 4G hem de 5G destekli versiyonlara sahip olan telefonlar, nispeten uygun fiyatları ile ilgi görmeyi başaracaklar gibi görünüyor.

Çinli teknoloji devi vivo, düzenlediği bir etkinlikte "V40 Lite" olarak isimlendirdiği yeni akıllı telefonunu duyurdu. 4G ve 5G versiyonlara sahip olan akıllı telefonlar, nispeten uygun fiyatları ile tüketicileri etkilemeyi başaracak gibi görünüyor.

vivo V40 Lite serisinin her iki versiyonu da büyük oranda aynı özelliklerle donatıldılar. Bu bağlamda; her iki telefonda da 6.67 inç büyüklüğünde FHD+ çözünürlük sunan AMOLED ekranları görüyoruz. 120 Hz tazeleme oranına destek veren ekranlar, 32 MP çözünürlük sunan selfie kameraya ev sahipliği yapıyorlar.

Karşınızda vivo V40 Lite

4G bağlantı destekli vivo V40 Lite, Qualcomm Snapdragon 685 işlemciden güç alıyor. 5G destekli versiyonda ise Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 işlemci ile karşılaşıyoruz. 4G destekli versiyon 8 GB, 5G destekli versiyon ise 12 GB'ye kadar RAM ile desteklenen akıllı telefonlar, 80W hızlı şarj destekli 5.000 mAh batarya ile eşleştirildiler. Her iki telefon da 256 GB'ye kadar depolama alanı seçeneğine sahip olacak.

vivo V40 Lite serisi, ikili kamera kurulumu ile gelecekler. Bu kamera kurulumunda 50 MP ana kamera ve 2 MP derinlik odaklı kamera bulunacak. Kamera kurulumu, yapay zekâ ile de desteklenecek ve AI Erase gibi özelliklere sahip olacak.

vivo V40 Lite teknik özellikleri:

Ekran 6.67 inç, FHD+, 120 Hz, AMOLED İşlemci Qualcomm Snapdragon 685 (4G)

Qualcomm Snapdragon 4 Gen 2 (5G) RAM 8 GB (4G)

8-12 GB (5G) Depolama 128-256 GB Ön Kamera 32 MP Arka Kamera 50 MP + 2 MP Batarya 5.000 mAh (80W) İşletim Sistemi Android 14 (Funtouch OS 14)

vivo V40 Lite fiyatı: