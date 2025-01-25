vivo V50, SIRIM veri tabanında ortaya çıktı. Android 15 tabanlı FuntouchOS 15, 90W hızlı şarj ve WiFi 6 desteğiyle gelecek.

vivo'nun merakla beklenen v50 modeli SIRIM sertifikasyon platformunda listelendi. Markanın premium orta segmentte konumlandıracağı bu yeni model, yakında tanıtılabileceğinin sinyallerini veriyor. vivo V50'nin ortaya çıkan sertifikasyon süreci, cihazın piyasaya çıkışının yakın olduğunu gösteriyor. İşte ortaya çıkan tüm detaylar!

vivo V50, Malezya’daki SIRIM veri tabanında V2427 model numarasıyla listelendi. Yaşanan bu gelişme cihazın çıkış tarihinin yaklaştığını gösteriyor. Daha önce Avrupa, Hindistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Tayland gibi farklı ülkelerin sertifikasyon platformlarında da görülen cihaz, bu sayede global pazarlarda yer alacağını doğrulamış oldu.

vivo v50'nin ortaya çıkan özellikleri

vivo V50’nin, önceki modeliyle benzer bir kamera modülüne sahip olacağı ve Zeiss iş birliğinin devam edeceği netleşti. Cihazın 12 GB RAM ile birlikte 256 GB ve 512 GB olmak üzere iki farklı depolama seçeneği sunacağı kesinleşti. 6.000 mAh kapasiteli bataryası 90W hızlı şarj desteği sağlarken Android 15 tabanlı FuntouchOS 15 işletim sistemiyle çalışacağı belirtiliyor. Aynı zamanda WiFi 6, NFC ve Bluetooth gibi güncel bağlantı özelliklerini destekleyeceği belirtiliyor.

vivo V50’nin teknik detayları ve tasarımı şimdiden büyük bir ilgi uyandırdı. Aynı zamanda farklı sertifikasyon platformlarında listelenmiş olması, cihazın global lansmanının çok yakında gerçekleşeceğine işaret ediyor da diyebiliriz.