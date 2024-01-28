En hafif katlanabilir akıllı telefon olması beklenen vivo X3 Fold, yakın zamanda rafardaki yerini alabilir gibi duruyor.

İddialara göre vivo'nun yeni katlanabilir akıllı telefonu X3 Fold, Çin'de festivaller dönemi olan martta piyasaya çıkacak.

Çin sosyal medyasında yeni iddialar

Çin'in sosyal medya mecrası olan Weibo'da, digital chat station rumuzlu teknoloji muhbiri hesaptan yapılan paylaşımda yeni telefonları ne zaman görebileceğimize dair iddialarda bulunuldu. Mart ayı geldiğinde yeni katlanabilir modellerle tanışacağız.

Daha önce ortaya çıkan bilgilere göre vivo X Fold 3 ve X Fold 3 Pro, sırasıyla Snapdragon 8 Gen 2 ve Snapdragon Gen 3 işlemci setiyle gelecekler. İk modelin daha uygun fiyatlı bir katlanabilir akıllı telefon olması bekleniyor. Pro varyant ise muhtemelen gelişmiş özelliklerle gelecek. Bu özellikler arasında ultrasonik ekrana gömülü ekran içi parmak okuyucu, kablosuz şarj, 64 megapiksel periskop telefoto kamera gibi özellikler yer alıyor.

vivo Pad 3 ise tahminlere göre Dimensity 9300 işlemci seti ile gelecek ve 13 inçlik bir ekrana sahip olacak. Tablette 80W şarj desteği bulunacak. Vivo X100 Ultra ise piyasaya çıkmak için bir süre daha beklemek zorunda kalacak.