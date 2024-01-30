vivo X100 Pro'nun Avrupa Fiyatları Ortaya Çıktı: İşte Muhtemel Türkiye Fiyatı

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2023'ün kasım ayında Çin'de satışa çıkan vivo X100'ün Avrupa fiyatları belli oldu.

Geçtiğimiz yılın sonarında Çin'de, bu ayın başlarında da Hindistan'da satışa çıkan vivo'nun amiral gemisi modeli X100 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu. Görünüşe göre bu model oldukça pahalı olacak.

Telefon şimdilik firmanın Avrupa internet sitesinde yer almıyor. Ancak sızıntılara göre vivo X100'ün Avrupa bölgesindeki fiyatı 1,199 Euro olacak. Bu modelde 16GB RAM ve 512GB depolama bulunacak. 

vivo X100 Pro'nun olası Türkiye fiyatı

vivo X100 pro

Ülkemizde akıllı telefon alırken %1 Kültür Bakanlığı, %12 TRT payı, %50 ÖTV ve %20 de KDV ödüyoruz. Üstelik bu vergiler kümülatif olarak hesaplanıyor, yani bütün vergiler birbirlerini etkiliyor. Bu durumda da toplam vergi %103,6 oluyor. Güncel kurla baktığımızda 2441,36 Euro yani 80 bin 350 TL gibi bir etiket karşımıza çıkıyor. 

vivo X100 Pro'nun özellikleri

Ekran 6,78 içn kıvrımlı LTPO OLED ekran
Çözünürlük 2800x1260 piksel (1,5K), 120Hz ekran yenilenme
Parlaklık 3000 nit
İşlemci MediaTek Dimensity 9300
RAM 16GB LPDDR5x RAM
Depolama UFS 4.0 - 512GB
İşletim sistemi Android 14 tabanlı Funtouch OS 14
Sertifikalar IP68 toz ve su geçirmezlik
Parmak izi okuyucu Ekrana gömülü
Ana kamera

50MP Sony IMX989 1-inç sensör, 50MP 4.3x periskop telefoto kamerası,
50 MP geniş açı kamerası
Ön kamera 32MP özçekim kamerası
Bağlantı USB 3.2 Gen 1 girişi
Batarya 5400 mAh, 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj desteği

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Kaynak : https://www.gizmochina.com/2024/01/30/vivo-x100-pro-europen-pricing/
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