2023'ün kasım ayında Çin'de satışa çıkan vivo X100'ün Avrupa fiyatları belli oldu.

Geçtiğimiz yılın sonarında Çin'de, bu ayın başlarında da Hindistan'da satışa çıkan vivo'nun amiral gemisi modeli X100 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu. Görünüşe göre bu model oldukça pahalı olacak.

Telefon şimdilik firmanın Avrupa internet sitesinde yer almıyor. Ancak sızıntılara göre vivo X100'ün Avrupa bölgesindeki fiyatı 1,199 Euro olacak. Bu modelde 16GB RAM ve 512GB depolama bulunacak.

vivo X100 Pro'nun olası Türkiye fiyatı

Ülkemizde akıllı telefon alırken %1 Kültür Bakanlığı, %12 TRT payı, %50 ÖTV ve %20 de KDV ödüyoruz. Üstelik bu vergiler kümülatif olarak hesaplanıyor, yani bütün vergiler birbirlerini etkiliyor. Bu durumda da toplam vergi %103,6 oluyor. Güncel kurla baktığımızda 2441,36 Euro yani 80 bin 350 TL gibi bir etiket karşımıza çıkıyor.

vivo X100 Pro'nun özellikleri