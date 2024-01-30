Geçtiğimiz yılın sonarında Çin'de, bu ayın başlarında da Hindistan'da satışa çıkan vivo'nun amiral gemisi modeli X100 Pro'nun Avrupa fiyatı belli oldu. Görünüşe göre bu model oldukça pahalı olacak.
Telefon şimdilik firmanın Avrupa internet sitesinde yer almıyor. Ancak sızıntılara göre vivo X100'ün Avrupa bölgesindeki fiyatı 1,199 Euro olacak. Bu modelde 16GB RAM ve 512GB depolama bulunacak.
vivo X100 Pro'nun olası Türkiye fiyatı
Ülkemizde akıllı telefon alırken %1 Kültür Bakanlığı, %12 TRT payı, %50 ÖTV ve %20 de KDV ödüyoruz. Üstelik bu vergiler kümülatif olarak hesaplanıyor, yani bütün vergiler birbirlerini etkiliyor. Bu durumda da toplam vergi %103,6 oluyor. Güncel kurla baktığımızda 2441,36 Euro yani 80 bin 350 TL gibi bir etiket karşımıza çıkıyor.
vivo X100 Pro'nun özellikleri
|Ekran
|6,78 içn kıvrımlı LTPO OLED ekran
|Çözünürlük
|2800x1260 piksel (1,5K), 120Hz ekran yenilenme
|Parlaklık
|3000 nit
|İşlemci
|MediaTek Dimensity 9300
|RAM
|16GB LPDDR5x RAM
|Depolama
|UFS 4.0 - 512GB
|İşletim sistemi
|Android 14 tabanlı Funtouch OS 14
|Sertifikalar
|IP68 toz ve su geçirmezlik
|Parmak izi okuyucu
|Ekrana gömülü
|Ana kamera
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50MP Sony IMX989 1-inç sensör, 50MP 4.3x periskop telefoto kamerası,
|Ön kamera
|32MP özçekim kamerası
|Bağlantı
|USB 3.2 Gen 1 girişi
|Batarya
|5400 mAh, 100W kablolu hızlı şarj, 50W kablosuz şarj desteği