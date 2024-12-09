vivo'nun amiral gemisi serisi X200'e dahil olacak yeni telefonu X200s'in neredeyse tüm özellikleri tanıtımına aylar kala sızdırıldı.

vivo, ekimde amiral gemisi modelleri X200 serisini resmen tanıtmıştı. Standart, Pro ve Pro mini cihazlardan oluşan bu seri, Dimensity 9400 işlemci başta olmak üzere büyük ilgi toplamıştı. Şirketin seriye X200s ismini verdiği yepyeni bir cihaz da ekleyeceği konuşuluyordu.

Şimdi ise bu telefon hakkında tanıtımına hâlâ aylar olmasına rağmen bilgiler geldi. Güvenilir sızıntı kaynağı Digital Chat Station, X200s’in muhtemel özelliklerini paylaştı.

vivo X200s neler sunacak?

X200s, standart X200’ün biraz daha iyileştirilmiş ise bir versiyonu olacak. Pro modelin ise altında kalacak. İddiaya göre cihazda 6,67 inçlik 1,5K çözünürlükte LTPS teknolojisine sahip düz tasarımlı bir ekran göreceğiz.

İçine baktığımızda kardeşlerine benzerlikler göstereceğini görebiliyoruz. Öyle ki bu model de MediaTek’in yeni amiral gemisi işlemcisi Dimensity 9400’den güç alacak. Ona 16 GB RAM ve 1 TB’a çıkan depolama seçenekleri eşlik edecek.

En önemli farklılıklardan biri, batarya tarafında olacak. Öyle ki X200s’in 90W hızlı şarj destekli 6000 mAh’lik pil ile geleceği iddia ediliyor. Düz X200’ün 5800 mAh ile geldiğini belirtelim. Kamera tarafında ise 50 MP ana, 50 MP 3x destekli telefoto ve 50 MP ultra geniş lens görebiliriz. Önde 32 MP’lik selfie kamerasını da ekleyelim.

Telefonun ne zaman tanıtılacağına dair henüz resmî bir bilgi bulunmuyor. Tahminler, nisan veya mayısta gelebileceği yönünde.

Ekimde tanıtılan vivo X200 serisinin özellikleri için: