Güvenilir bir sızıntı kaynağına göre yeni vivo X500s, MediaTek imzalı 2 nm Dimensity 9600 Pro işlemcisiyle gelecek. Marka çipi olduğu gibi kullanmak yerine kendi ayarlarıyla sınıyor.

Halihazırda X500, X500 Pro ve X500 Pro Max'ten oluşan aileye pek yakında Çin'de dördüncü bir halka ekleniyor. Sızıntılarıyla tanınan Digital Chat Station'a göre X500s, serinin Pro ve Pro Max modelleriyle aynı Dimensity 9600 Pro yongasını paylaşacak. Yine de bu kez işin rengi biraz farklı, çünkü işlemci yalnızca bu modele has özel iyileştirmeler barındırıyor.

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Cihaz henüz mühendislik prototipi safhasında. Haliyle vitrine çıkana dek bazı donanım ve yazılım tercihleri değişebilir. Şimdiden beliren özellikler ise vivo'nun hazır bir yongayı olduğu gibi kasaya yerleştirmediğini, onu kendi önceliklerine göre terbiye ettiğini açıkça gösteriyor.

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Silikona işlenen ince ayar

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Sızıntılar, 2 nm teknolojisiyle üretilen sekiz çekirdekli işlemcinin gücü telefonda yaptığınız işe göre bölüştüren üç kademeli (2+3+3) bir yapıya sahip olacağı yönünde. En zorlu oyunlar ve işlemler, 4,55 GHz'e kadar çıkan iki C2-Ultra çekirdeğinin omzuna binecek. Yük arttığında 4,35 GHz'lik üç C2-Pro çekirdeği devreye girecek. 3,1 GHz'de çalışan diğer üç çekirdek ise hafif işlerle ilgilenip pili korumaya bakacak.

Yongaya dair duyumlar bununla da bitmiyor. Verilere hızla ulaşmayı sağlayan 34,5 MB'lık geniş bir önbellekle geleceği söyleniyor. Uygulamaların çabucak açılmasına yardım eden en yeni LPDDR6 RAM'i ve UFS 5.0 depolamayı da destekleyeceği belirtiliyor.

Yonga, kameraya göre biçimleniyor

Mühendislerin işlemcide tam olarak hangi ayarlarla oynadığı şimdilik bilinmiyor. Bildiğimiz bir şey var, o da katlanabilirlerin aksine klasik telefon formunda gelen bu cihazın asıl iddiasını kamerada taşıyacağı.

İşlemciye yapılan özel dokunuşların da doğrudan kullanıcı deneyimine yansıması bekleniyor. Çektiğiniz fotoğraflar daha hızlı ve daha net işlenecek, yüksek grafikli oyunlar takılmadan akacak, yapay zekâ özellikleri de internet bağlantısı olmadan doğrudan telefonda çalışacak. Hedef bu.

Bu ortak çalışmanın geçmişi parlak

vivo, MediaTek'le bu işe ilk kez girişmiyor. İki marka daha önce katlanabilir X Fold6'daki Dimensity 9500 Super Edition için baş başa vermiş, yongayı çoklu görev, çoklu pencere ve cihaz içi yapay zekâ yüklerine göre ayarlamıştı.

Sonuç güzeldi. Bir önceki nesle kıyasla tepe NPU performansı yüzde 111 yükseldi, güç tüketimi yüzde 56 azaldı. Çevrimdışı ses dökümü yedi kat hızlandı. Metin özetleme ve yapay zekâ destekli soru-cevap işlemleri ise yüzde 20 daha çabuk tamamlanıyor.

Akıcı ekran, geniş pil

Sızdırılan bilgilere göre ön yüzde 6,85 inçlik, 1.260 x 2.800 piksel çözünürlüklü bir LTPO OLED panel yer alacak. 144 Hz yenileme hızıyla hem arayüzde gezinirken hem oyunda görüntünün akıp gitmesi bekleniyor.

Gelelim pile. Telefonun, 7.100 mAh kapasiteli önceki modeli X300s'i bile geride bırakan bir bataryayla geleceği konuşuluyor.

X500s'in yakında Çin'de satışa çıkması bekleniyor. Devam eden süreçte Türkiye'ye de gelmesi muhtemel.