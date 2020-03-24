Vodafone, Operatör İsmini 'HayatEveSigar' Olarak Değiştirdi

Koronavirüs salgınının etkilerini giderek artırdığı bugünlerde sosyal medyada düzenlenen destek kampanyaları büyük ses getiriyor. Bu kapsamda kampanyalara destek vermeye devam eden Vodafone, operatör ismini 'HayatEveSigar' olarak değiştirdi.

Koronavirüsle mücadele tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de sürerken sosyal medya ortamında düzenlenen kampanyalar sürecin iyi yönetilmesine katkı sağlıyor. Ünlü isimlerden popüler markalara kadar birçok kesimden destek alan kampanyalar, koronavirüsle mücadeleye karşı farkındalığı artırıyor.

Geçtiğimiz günlerde #EvdeKal etiketiyle başlatılan kampanya, bilindiği üzere oldukça ses getirmiş ve internet ortamında evde kalmanın önemine dikkat çekmişti. Şimdiyse sosyal mecralarda #HayatEveSığar etiketiyle bir kampanya başlatıldı.

Vodafone, operatör adını değiştirerek #HayatEveSığar dedi:

~Sol üst kısımda HayatEveSigar metnini görebilirsiniz.

#EvdeKal kampanyasına da destek verenlerin başında gelen Vodafone, böylelikle bir kez daha evde kalmanın önemine dikkat çekti. Vodafone hat kullanan kişiler, telefonlarının operatör ismi kısmına baktıklarında 'HayatEveSigar' metniyle karşılaşıyorlar.

Ünlü sanatçı Mazhar Alanson'dan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'ya kadar birçok kişinin destek verdiği kampanya, Twitter'da gündemin üst sıralarına yükseldi. Koronavirüsle mücadelede başlatılan bu kampanyalara yenilerinin eklenip eklenmeyeceğini önümüzdeki günlerde hep birlikte göreceğiz.