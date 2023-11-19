Ünlü otomobil üreticisi Volkswagen, mayıs ayında tanıttığı iddialı SUV modelini Türkiye'de resmî olarak satışa sundu. Yeni Volkswagen Touareg, özellikleri ve fiyatı ile belirli bir kesime hitap ediyor.

Volkswagen, en çok beğenilen modellerinden biri olan SUV modeli Touareg'i yenileyip Türkiye'de satışa sundu. Bir önceki modelde pek çok özellik kullanıcılar tarafından beğenilse de şirket, mayıs ayında tanıttığı yeni Touareg ile herkesin beğenisini kazanmışa benziyor. Ancak fiyatı ile çok kısıtlı bir kitleye hitap edeceği kesin. Çünkü bu yılın sonuna kadar 100 adet, 2024 yılında ise sadece 200 adet alınabilecek.

Yeni Touareg, Volkswagen'a göre üst sınıf bir SUV model olarak sınıflandırılıyor. Yüksek kaliteli malzemelerin kullanıldığı SUV model, göz dolduran ızgaralar ve 19 binden fazla mikro LED aydınlatmanın bulunduğu matriks LED farlar ile oldukça dikkat çekici bir tasarıma sahip.

Yeni Volkswagen Touareg, mütevazı bir hedef kitleye ulaşmayı amaçlıyor.

Şirkete göre yeni Touareg, gösterişi sevmeyen ama premium bir sürüş deneyimi yaşamak isteyen kullanıcılara hitap ediyor. Touareg, ihtişamlı görüntüsü ile pek çok otomobil tutkununu mest etmişe benziyor. Şirket, diğer modellerinde olduğu gibi bu modelinde de aracın arka kısmında boydan boya aydınlatma tercih ediyor. LED farların içinde bulunan L harfi şeklindeki aydınlatmalar, araca oldukça sportif bir görüntü katıyor.

Volkswagen Touareg hakkında daha önce teknik özelliklerinden bahsettiğimiz şu haberimize göz atabilirsiniz.

Özellikleri ile göz dolduran yeni Volkswagen Touareg'in başlangıç fiyatı ise 3,0 V6 TDI SCR 286 PS Elegance 4M Tiptronik versiyonuyla 6.795.000 TL, 3,0 V6 TDI SCR 286 PS R-Line 4M Tiptronik versiyonuyla ise 7.095.000 TL'lik bir fiyat etiketine sahip.