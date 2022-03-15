Starbucks’lar Elektrikli Araç Şarj İstasyonuna Dönüşüyor

Sağlam otomobilleri ile tanıdığımız Volvo, önce ABD’deki elektrikli araba sahiplerini ve daha sonra belki de dünyadaki tüm elektrikli araç sahiplerini sevindirebilecek olan bir adım atarak Starbucks’la anlaştı ve ABD’deki bazı Starbucks kafelerini elektrikli araç şarj istasyonuna dönüştüreceğini açıkladı.

Volvo ve Starbucks, elektrikli araç sahiplerine farklı bir şarj deneyimi sunmak için güçlerini birleştiriyor. İki güçlü şirket, bir pilot programın parçası olarak birkaç ABD’deki bazı Starbucks kafelerine elektrikli araç şarj istasyonları kurmayı planladıklarını duyurdu. ABD’deki Denver ve Seattle arasındaki yollarda bulunan 15 Starbucks kafesine yaklaşık 60 şarj cihazı kurulacak.

Volvo, Autoblog'a yaptığı açıklamada şarj cihazlarının 62,5 kW kapasiteli Express 250 ünitelerinden ve 350 kW'a kadar güç verebilen Express Plus ünitelerinden oluşan ChargePoint DC şarj cihazlarının bir homojeni olacağını belirtiyor. Tüm şarj cihazlarında hem CHAdeMO hem de CCS fişleri bulunacak.

Her 161 km’de bir elektrikli araç şarj istasyonu barındıran Starbucks bulunacak

Yaklaşık 161 km arayla yerleştirilecek olan şarj cihazıyla donatılmış Starbucks’lar çoğu elektrikli aracın yol kapasitesine uyuyor olacak. Volvo ve Starbucks, bu şarj istasyonlarını herkesin kullanabileceğini ve standart şarj ücretlerinin uygulanacağını, ayrıca Volvo araçların bu istasyonlardan indirimli yararlanabileceğini belirtiyorlar.

Projeye dahil olan şarj istasyonlarının konumları, projenin ismi olan ChargePoint'in akıllı telefon uygulamasında veya Google donanımlı Volvo modellerinde dahili bir uygulama ile bulunabilecek. Bu proje, şarj için yeni fırsatlar dünyasının kapılarını açıyor.

Örneğin bir Volvo C40 Recharge’ın bataryası %20'den %90'a yaklaşık 40 dakikada doluyor. Uzun bir yolculukta aynı arabaların yakıt depolarını veya bataryalarını yenilemesi gerektiği gibi, sürücüler de enerjilerini yenilemelidir. Buna çözüm olarak kahve dükkanlarındaki şarj cihazları gerçekten yararlı olabilir.