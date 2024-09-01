Saber Interactive, Warhammer 40K Space Marine 2'de korsan-önleyici yazılımlar kullanmayacağını açıkladı.

Oyun dünyasının korsan oyunlarla mücadelesi devam ederken, pek çok firme DRM adı verilen dijital telif yönetim sistemlerini ve Denuvo gibi yazılımları kullanma yoluna gidiyor. Öte yandan oyuncular bu önlemlerden çok da memnun değiller zira oyunlarda performans düşüşü yaşamaktan şikayetçiler. Yine de pek çok oyun geliştiricisi bu sistemlerden vazgeçmiyor.

Warhammer 40K Space Marine 2'nin geliştiricisi olan Saber Interactive ise sektördeki trendin aksine bu sistemleri kullanmayacağını daha şimdiden oyuınseverlere duyurdu. 2024'ün kalanı için en çok beklenen oyunlardan olan Warhammer 40K Space Marine 2 böylece şimdiden oyunseverleri sevindirmiş oldu.

Kısa ve öz açıkladılar

Oyunun yayına alınan SSS (Sıkça Sorulan Sorular) sayfasında "Oyun DRM yazılımı (örneğin Denuvo...) kullanacak mı?" sorusuna "Hayır" şeklinde kısa ve net bir cevap verildiği gözlerden kaçmadı. Yani oyunda bu sistemlerin neden tercih edilmediğine dair bir açıklama bulunmuyor.

Denuvo ve benzeri diğer DRM yazılımlarının amacı, oyunların korsan olarak oynanmasını engellemek ve oyun kodunu korumak olsa da oyuncular, bu yazılımların oyun deneyimlerini olumsuz etkilediğine inanıyor. Bu yüzden de özellikle hâlihazırda sistemsel gereksinimleri yüksek olan AAA oyunlarda bu yazılımların olup olmayacağı daha oyunlar çıkmadan önce tartışma konusu oluyor.

Oyun ayrıca çıktığında Easy Anti Cheat kullanacak. Ayrıca DLSS2 ve FSR2 oyunun ilk gününden itibaren kullanılabilir olacak. DLSS3 ve FSR3 uyumluluğu ise daha sonraki güncellemeler ile birlikte gelecek.