Gotham Knights ve Suicide Squad Oyunları Tanıtılabilir

Warner Bros.'un alan adı kayıtlarından sorumlu olan MarkMonitor Inc., yeni DC oyunlarına işaret eden üç yeni alan adı kaydetti. WB Montreal ve Rocksteady, DC Fandome etkinliğinde Gotham Knights ve Suicide Squad oyunlarını duyurabilir.

Arkham oyun serisinin son oyunu Batman: Arkham Knight'ın piyasaya sürülmesinden bu yana beş yıl geçti. Son yıllarda yeni oyun söylentileri sıklıkla karşımıza çıksa da geliştiriciler Rocksteady ve WB Montreal sessizliğini bozmadı. Ancak yeni bir alan adı kayıtları yeni oyunların yolda olabileceğini gösteriyor.

Resetera kullanıcısı DriftingOrbit'in tespitine göre; Gotham Knights ve Suicide Squad için alınan iki alan adı, wbgames.com dahil olmak üzere diğer WB Interactive web siteleri için aracılık yapan MarkMonitor Inc. tarafından kaydedildi. Yeni alan adı kayıtları, Kara Şövalye'nin tekrar yükseleceği yeni oyunlara işaret olabilir.

WB Games'in alan adı kayıtları iki yeni oyuna işaret ediyor

MarkMonitor Inc. tarafından yapılan alan adı kayıtlarının 'suicidesquadgame.com', 'suicidesquadkillthejusticeleague.com' ve 'gothamknightsgame.com' olarak yapıldığı görülüyor. WB Montreal'in Batman oyunu Batman: Gotham Knights olarak adlandırılabilir. Diğer yandan bir çeşit DC crossover oyunu üzerinde çalıştığı konuşulan Rocksteady, Suicide Squad oyunuyla karşımıza çıkabilir.

Rocksteady'nin Suicide Squad oyununun ise daha fazla DC karakterine yer vereceği ve Marvel's Avengers tarzı bir oyun olacağı düşünülüyor. Kooperatif ve loot yapma bileşenlerine sahip olacağı söylenen oyunun Suicide Squad'ın yanı sıra Red Hood ve Outlaws çetesini içereceği de öne sürülüyordu. Suicide Squad'ın ikinci alan adı için herhangi bir tahminde bulunmak zor olsa da ikisinin de Rocksteady'nin oyunuyla ilgili olduğu düşünülüyor.

Alan adı kayıtları yapıldığına göre, WB Games yıllar süren bekleyişin ardından DC evreninden yeni oyunlar duyurabilir. Yayıncı, yeni Batman oyunu hakkında belirsiz tanıtım filmleri yayınlıyordu. Yeni oyunların 22 Ağustos'ta gerçekleşecek ve WB Games'den yeni duyurular alacağımız DC Fandome etkinliğinde açıklanması bekleniyor.