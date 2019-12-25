Biliyoruz uzun zamandır bekliyordunuz, o gün geldi ve yılbaşına özel olarak sizin için güzel bir çekiliş planladık. Toplamda 20 kişiye hediye vereceğimiz çekilişte, 1 kişiye Xiaomi Redmi Note 8 Pro, bir kişiye kardeşi Redmi Note 8 veriyoruz. Ayrıca listede Razer’ın oyuncu ekipmanları, Bluetooth kulaklıklar, Mi Band 4… Durun durun, gelin katılım şartlarına ve tarihlere yakından bakalım.

Artık gelenekselleşen Webtekno yılbaşı çekilişlerine bir yenisini daha ekliyoruz. Listedeki ödüllerin sayısı geçtiğimiz yıla göre az olsa da değerlerinin çok daha yüksek olduğunu söyleyebiliriz. Zira günümüzün en popüler akıllı telefonlarından ikisi, oyuncu ekipmanları, kulaklıklar, akıllı bileklikler, Netflix ve Play Store kuponları gibi pek çok şey var.

Webtekno Yılbaşı Çekilişi, 25 Aralık saat 20.00 itibariyle katılımcılara açıldı. Gleam uygulaması üzerinden gerçekleştireceğimiz çekilişlere katılım 5 Ocak 2020’de son bulacak, 6 Ocak 2020’ta ise sonuçları açıklayacağız. Çekilişe katılmanız için Webtekno’nun sosyal medya sayfalarını takip etmenizden başka şartımız da bulunmuyor.

Webtekno Yılbaşı Çekiliş Ödülleri:

1 kişiye Xiaomi Redmi Note 8 Pro (64 GB)

1 kişiye Xiaomi Redmi Note 8 (64 GB)

1 kişiye Razer Kraken 7.1 V2 Oyuncu Kulaklığı

1 kişiye Razer Deathadder Essential Oyuncu Mouse

1 kişiye Logitech G413 Carbon Mekanik Oyuncu Klavyesi

1 kişiye 20 Oyun Yüklü PlayStation Classic

2 kişiye Xiaomi Mi Smart Band 4 Akıllı Bileklik

2 kişiye Xiaomi Earbuds Bluetooth Kulaklık

2 kişiye Samsung 10.000 mAH Powerbank

2 kişiye Ttec Kulak İçi Kablolu Kulaklık

2 kişiye 50 TL değerinde Netflix kuponu

2 kişiye 25 TL değerinde App Store kuponu

2 kişiye 25 TL değerine Google Play Store kuponu

Katılmak için aşağıdaki formu doldurmanız yeterli:

Webtekno Yılbaşı Çekilişi