WhatsApp Aero Nedir? Kullanması Neden Sakıncalı?

WhatsApp altyapısını kullanarak çalışan ancak resmi WhatsApp mobil uygulaması ile hiçbir resmi ilişkisi olmayan WhatsApp Aero mesajlaşma uygulaması, normal uygulamaya göre çok daha geniş özellikler sunuyor. Resmi uygulama mağazalarında bulunmayan WhatsApp Aero nedir, güvenli mi gelin yakından bakalım.

Instagram, Facebook, Twitter, WhatsApp gibi bazı popüler mobil uygulamaların altyapısı üzerinden çalışan ama resmi olarak bu mobil uygulamalarla ilgisi olmayan bazı üçüncü taraf mobil uygulamalar geliştiriliyor. WhatsApp Aero da bunlardan biri. WhatsApp Aero, bir WhatsApp modu olarak tanıtılıyor ve kullanıcılarına normal uygulamada olmayan pek çok farklı özellikle sunması ile öne çıkıyor.

WhatsApp Aero mobil uygulamasının geliştiricisinin genç bir Türk olması hepimizi gururlandırsa da App Store ve Google Play Store gibi mobil uygulama mağazalarında olmayan bu uygulamanın ne kadar güvenli olduğunu tartışmak gerekiyor. Çünkü her cihazda olmasa da bazı cihazlarda root ya da jailbreak işlemi olmadan çalışması zor bir APK uygulaması. Gelin WhatsApp Aero nedir, güvenli mi, hangi özellikleri sunuyor daha yakından bakalım.

WhatsApp Aero nedir?

1999 doğumlu Hazar Bozkurt tarafından geliştirilen WhatsApp Aero, 2019 yılında yayınlandı. App Store ve Google Play Store gibi mobil uygulama mağazalarında bulamayacağınız WhatsApp Aero’yu farklı internet sitelerinden APK olarak indirerek akıllı telefonunuza kurabilirsiniz.

WhatsApp Aero, temel olarak bir WhatsApp modu olarak tanıtılan üçüncü taraf bir mobil uygulamadır. Tıpkı WhatsApp gibi kullanıyorsunuz ama sunduğu özellikler çok daha geniş bir yelpaze oluşturuyor. WhatsApp Aero kullanmak için bazı Android telefonlarda root, bazı iPhone’larda ise jailbreak işlemi yapmak gerekiyor. Bu nedenle güvenlik konusunda endişe yaratıyor. İşletim sistemi versiyonuna, marka ya da modele göre root ya da jailbreak işlemine gerek kalmadan çalışabildiğini de hatırlatalım.

WhatsApp Aero APK güvenli mi?

Resmi mobil uygulama mağazaları tarafından sunulmamış olan hiçbir mobil uygulama için kesin olarak güvenlidir diyemeyiz. Çünkü App Store ve Google Play Store üzerinden indirebileceğiniz mobil uygulamalar uzun inceleme süreçleri geçiriyor ve gizli arka kapılar ya da kötü amaçlı yazılımlar olmadığından emin olunuyor.

WhatsApp Aero özelinde olmasa da hiçbir APK, bu tür bir incelemeden geçirilmiyor. Açık kaynak kodlu olanlar işi bilen kişiler tarafından incelenebilir ancak yine de kesin bir güvenlik garantisi verilemez. Üstelik WhatsApp Aero direkt olarak WhatsApp altyapısı ile çalıştığı için elde ettiği veriler son derece özel ve satışa çok müsait.

Tüm bunları kenara bıraksak bile her cihazda olmasa da bazı cihazlarda root ya da jailbreak işlemi gerektirdiği için akıllı telefonunuzu tamamen tehlikelere açık hale getiriyor. Bunların hiçbiri WhatsApp Aero’ya özel sorunlar değil. Resmi olmayan tüm APK mobil uygulamalar için bu riskler geçerlidir. Maalesef, asla emin olamayız.

WhatsApp Aero hangi özellikleri sunuyor?

Herkesten silinse bile mesajları görebilirsiniz.

Silinen mesajları karşı tarafın haberi olmadan görebilirsiniz.

Farklı font seçeneklerini kullanabilirsiniz.

Silinmiş ya da süresi dolmuş WhatsApp hikayelerini görebilirsiniz.

Gizli bile olsa karşı tarafın ne zaman çevrimiçi olduğunu görebilirsiniz.

Durum yazısının ve profil fotoğrafının değiştirilme tarihini görebilirsiniz.

Mavi tiki kaldırabilirsiniz.

Çok daha yüksek boyutlu dosya transferleri yapabilirsiniz.

Binlerce farklı tema ile uygulama arayüzünü özelleştirebilirsiniz.

Uygulama şifresi ya da parmak izi koruyucusu ekleyebilirsiniz.

Veriler, cihazın kendisinde depolanıyor.

Çok daha hızlı bir performans sunuyor.

WhatsApp Aero güvenli mi sorusu aslında tam olarak sunduğu özellikleri öğrendikten sonra soruluyor. Şu özelliklere şöyle bir baktığımız zaman kullanıcıların özel hayatına dair hiçbir koruma sağlamadığını ve herkesle gönül rahatlığıyla paylaştığını görüyoruz. Yani pek güven vermiyor.

Verileri cihazın kendi depolama alanında saklıyor olması güvenlik açısında iyi bir özellik ancak bizzat uygulamanın kendisi sahip olduğu verilerimizi herkesle paylaşırken neyi kimden koruyoruz diye sormak gerekiyor. Ancak WhatsApp Aero’nun sunduğu özelliklerin, özellikle stalkerlar için, son derece çekici olduğunu söylemek gerekiyor.

WhatsApp Aero nasıl çalışıyor?

Ufak bir Google araması yaptıktan sonra herhangi bir internet sitesinden WhatsApp Aero APK dosyasını indirebilir ve tüm APK dosyaları gibi kurulumunu yapabilirsiniz. Normal WhatsApp gibi WhatsApp Aero’ya da cep telefonu numaranızla kayıt oluyor ya da var olan WhatsApp hesabınızı burada açıyorsunuz.

WhatsApp Aero, cep telefonunuzun kayıtlı olduğu Instagram ve Facebook gibi diğer soyal medya platformlarındaki arkadaşlarınızı bulmanızı da sağlıyor. WhatsApp Aero’nun sonraki çalışma prensibi bildiğimiz WhatsApp gibi. Yalnızca sunduğu özellikleri düşününce çok daha gizlisiz ve saklısız diyebiliriz.

WhatsApp Aero kullanmalı mısınız?

WhatsApp Aero’nun sunduğu özellikler her ne kadar son derece çekici olsalar da yine de ortada büyük bir güvenlik açığı olduğunu söylemek mümkün. Nasıl ki size başkalarının tüm bilgilerini veriyor, başkalarına da sizin bilgilerinizi veriyor. Zaten temel olarak WhatsApp Aero uygulamasının çalışma prensibi tam olarak budur diyebiliriz.

Her şeye rağmen WhatsApp Aero, olası bir WhatsApp yasaklanması durumunda kullanılacak bir mobil uygulama. Geliştirilme aşamasında WhatsApp’ın yasaklanmış olduğu ülkeler birinci hedef olarak görüldü. Umarız asla böyle bir şey yaşanmaz ancak olası bir WhatsApp yasaklaması olursa WhatsApp Aero bir alternatif olacaktır.

Bir WhatsApp modu olarak tanıtılan ama WhatsApp ile resmi olarak hiçbir ilişki olmayan WhatsApp Aero nedir, nasıl çalışır, hangi özellikleri sunuyor, güvenli mi gibi merak edilen soruları yanıtladık ve uygulama hakkında bilmeniz gereken detaylardan bahsettik. WhatsApp Aero hakkındaki düşüncelerinizi yorumlarda paylaşabilirsiniz.