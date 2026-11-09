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WhatsApp'ın Yeni Özelliğiyle Çevrim İçi Kişiler Tek Ekranda Listelenecek

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WhatsApp, Android beta sürümünde Topluluklar sekmesinin yerine çevrim içi kişileri gösteren yeni Kişiler sekmesini test ediyor.

WhatsApp'ın Yeni Özelliğiyle Çevrim İçi Kişiler Tek Ekranda Listelenecek
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

WhatsApp, Android uygulamasının alt gezinme çubuğuna çevrim içi kişileri görmeyi sağlayan yeni bir sekme ekliyor. Kullanıcıların kişilerini yönetmesine, sıralamasına ve hızlıca yeni sohbet başlatmasına olanak tanıyan bu yeni Kişiler sekmesi, ilk aşamada Topluluklar sekmesinin yerini alıyor.

Daha önce WhatsApp'ın Android 2.26.40.3 beta sürümünde test edildiği ortaya çıkan bu özellik, Google Play Store üzerinden yayınlanan 2.26.45.2 beta güncellemesiyle birlikte bazı test kullanıcılarına sunulmaya başlandı. Şirket, bu adımla kullanıcıların sohbet listesinde aşağı yukarı kaydırma yapmadan son aktif kişilere daha hızlı ulaşmasını hedefliyor.

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WhatsApp'ın Yeni Özelliğiyle Çevrim İçi Kişiler Tek Ekranda Listelenecek
gorsel_20261109_120731

Kişiler sekmesi neler sunuyor?

gorsel_20261109_120731

Yeni sekmenin en üst kısmında, kullanıcıların favori olarak işaretlediği kişiler yer alıyor. Bu bölüm, sabitlenen kişilere tek dokunuşla ulaşıp hızlıca sohbet başlatmayı kolaylaştırıyor. Favoriler bölümünün hemen altında ise tüm kişi listesi bulunuyor.

Kullanıcılar bu listeyi alfabetik sıraya, doğum günlerine veya aktivite durumuna göre sıralayabiliyor. "Aktivite" seçeneği tercih edildiğinde, çevrim içi olan kişiler yeşil bir nokta işaretiyle listenin en üstünde gösteriliyor. Çevrim içi olmayan kişiler ise gizlilik ayarları izin verdiği ölçüde son görülme zamanına göre sıralanıyor.

Meta AI kısayolu ve yeni kişi ekleme

Kişi listesinin en alt kısmında Meta AI ile sohbet başlatmak için bir kısayol bulunuyor. Meta AI her zaman erişilebilir olduğu için simgesinin üzerinde sürekli yeşil nokta yer alıyor. Ayrıca bu alanda diğer uygulamalara davet bağlantısı gönderme ve Instagram takipçilerini WhatsApp'ta sohbet etmeye davet etme seçenekleri de sunuluyor.

Yeni bir kişi eklemek isteyen kullanıcılar ise ekranın sağ alt köşesindeki kayan işlem düğmesine dokunabiliyor. Açılan ekranda ad, soyad, kullanıcı adı ve telefon numarası bilgileri girilebiliyor. Telefon rehberine senkronizasyon özelliği bu bölümde de korunuyor; ancak WhatsApp yalnızca telefon numarası girilen kişileri cihazın adres defterine kaydedebiliyor.

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