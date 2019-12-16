WhatsApp geliştirici ekibi, uygulamanın hem iOS hem de Android sürümünü güncelledi. Güncelleme, beraberinde ücretli ancak fazlasıyla etkili bir hatırlatıcı özelliğiyle birlikte getiriyor.

Dünyanın en popüler anlık mesajlaşma uygulaması WhatsApp, bir süredir büyük bir değişimin içerisinde. Geliştirici ekip, neredeyse her gün kullanıcılar için hazırladıkları yeni özellikleri sunuyorlar ve böylelikle de WhatsApp kullanıcıları, uygulamayı daha işlevsel bir şekilde deneyimleyebiliyorlar. Şimdi WhatsApp'ın hem Android hem de iOS sürümünü güncelleyen ekip, etkili bir özelliği kullanıma sundu.

WhatsApp geliştiricilerinin kullanıcılar için sunduğu yeni özellik, temelinde bir hatırlatıcı. Aslına bakacak olursak bu özelliğin yaklaşmakta olduğu biliniyordu çünkü geçtiğimiz dönemlerde açıklama yapan "Any.do" isimli mobil uygulamanın yetkili isimleri, WhatsApp ile anlaşmaya vardıklarını açıklamıştı. Şimdi ise bu özellik kullanıcıların hizmetine resmen sunuldu. Yani bundan sonra WhatsApp üzerinden hatırlatıcılar oluşturabileceksiniz.

WhatsApp'a entegre edilen Any.do, popüler bir uygulama. Öyle ki bu uygulama, sadece Android platformu için 10 milyondan fazla indirilmiş durumda. Görünen o ki Any.do'nun popülaritesi ilerleyen dönemlerde daha da artacak çünkü bu uygulama, bundan sonra WhatsApp ile entegreli olarak kullanılabilecek. Dilerseniz şimdi de WhatsApp'a entegre edilen Any.do'nun nasıl kullanılabileceğine yakından bakalım.

WhatsApp'ın yeni hatırlatıcı özelliğini kullanabilmek için öncelikle abone olmanız gerekiyor. Yani bu özellik, kullanıcılara ücretsiz olarak sunulmuyor. Uygulamanın aylık ücreti ise dünyanın her yerinde 5.99 dolar (yaklaşık 35 TL) olarak belirlenmiş durumda. Gerekli olan ödemeyi yaptıktan sonra ise geriye sadece hatırlatıcılar oluşturmak kalıyor. Bu işlem, Any.do'nun WhatsApp hesabı üzerinden yapılıyor.

Diyelim ki bir hatırlatıcı oluşturup akşam eve giderken almak durumunda olduğunuz ürünleri hatırlamak istiyorsunuz. Bunun için Any.do'nun WhatsApp hesabına mesaj göndermeniz ve gerekli bildirimi yapmanız yeterli oluyor. Any.do, hatırlamak istediğiniz şeyin zamanı geldiği zaman size mesaj gönderiyor ve gerekli hatırlatmayı yapıyor. Özelliği kullanabilmeniz için yapmanız gereken başka bir şey bulunmuyor.

WhatsApp'ın bu etkili özelliğinin tek olumsuz yanı ücrete tabi olması. Üstelik bu ücretin aylık 35 TL gibi bir bedele isabet etmesi de Türkiye şartlarında yüksek bir tutar. Ancak eğer alışagelmiş hatırlatıcı uygulamalarından sıkıldıysanız ve yeni bir arayış içerisindeyseniz, Any.do'nun WhatsApp entegrasyonunu kullanmayı tercih edebilirsiniz.