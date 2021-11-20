WhatsApp, Kullanıcıları Uyaran Yeni Bir Özellik Geliştiriyor

iOS için WhatsApp, tanımadığını bir işletmeden mesaj aldığınızda sizi uyaran yeni bir uygulama için uyarı özelliği üzerinde çalışıyor. Henüz az sayıda beta test kullanıcısının kullanabildiği yeni özelliğin, önümüzdeki güncellemelerle birlikte herkese erişilebilir hale gelmesi bekleniyor.

WABetaInfo'ya göre iOS için WhatsApp’ın en son beta sürümü 2.21.230.18, bilinmeyen bir işletme hesabından mesaj geldiğinde sizi uyaracak olan yeni bir uygulama içi uyarı özelliğini üzerinde çalışıyor.

Bilinmeyen bir işletme hesabından bir mesaj almanız durumunda, farklı güncel bir görünümün gösterileceği ve rehberinizde kayıtlı olmayan bir işletmeden mesaj aldığınıza dair sizi uyaran özelliğin, önümüzdeki yazılım güncellemelerinden birisiyle birlikte gelmesi bekleniyor.

Yeni özelliği şu anda sadece bazı beta kullanıcıları kullanabiliyor

Bu güncelleme ile birlikte kullanıcılar; mesaj atan işletmenin rehbere kaydedilmesi veya engellenmesi arasında seçim yapabilecek. Yapılan duyuruya göre bu ‘yeniden tasarlanmış görünüm’ bazı belirli beta test kullanıcıları tarafından kullanılıyor ki bu da, gelecek güncelleme ile birlikte daha fazla beta kullanıcısının bu ve diğer yeni özellikleri kullanabileceği anlamına geliyor.

Yenilikler sadece bununla da sınırlı değil. Catalyst projesini kullanarak yeni bir uygulama geliştirmekte olan WhatsApp, macOS uygulamasında büyük bir değişiklik yapmak için hazırlanıyor. Bu yeni projenin, uzun zamandır beklenen iPad uygulamasına da fayda sağlaması bekleniyor. Buna göre bu değişiklikle birlikte WhatsApp uygulamasını bir masaüstü arayüzünde daha verimli bir şekilde kullanmak mümkün olacak.

Ancak kullanıcıların iPad uygulamasını kullanabilmesi için şirketin önce çoklu cihaz uyumluluğu 2.0 üzerinde çalışmayı bitirmesi gerekiyor. Şu anda tüm WhatsApp kullanıcıları, çoklu cihaz desteğini yalnızca kullanıcıların iPhone'ları yakınlarda olmadan hesaplarını macOS uygulamasında açmalarını sağlayan genel beta sürümünde deneyebiliyor.