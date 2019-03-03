WhatsApp'tan Gelen Çıkartmalar Nasıl Kaydedilir?

En yaygın olarak kullanılan mesajlaşma uygulaması WhatsApp üzerinden gelen çıkartmaları kaydedebilir ve daha sonrasında kolayca kullanabilirsiniz.

Hem mesajlaşma hem sesli görüşme hem de görüntülü konuşma olanaklarını hiçbir ücret talep etmeden her kullanıcısına sunan WhatsApp uygulaması günümüzdeki popülerliğini hâlâ koruyor. Geçtiğimiz yıl içerisinde çıkartma gönderme seçeneği eklenen WhatsApp, insanların ruh hâllerini daha kolay bir şekilde ifade edebilmesine imkan tanıdı.

WhatsApp kullanıcıları uygulamanın içerisindeki çıkartma mağazasından onlarca çıkartmayı ücretsiz bir şekilde indirip kullanabiliyor. Bunun yanında kendi çıkartmalarını kolayca tasarlayıp karşı tarafa gönderebiliyorlar. Mesajlaşılan kişinin tasarladığı ve size gönderdiği çıkartmayı kaydedip başka kişilerle mesajlaşırken kullanmak ise oldukça basit.

Karşı taraftan gelen çıkartmalar nasıl kaydedilir?

İlk olarak, mesajlaştığınız kişinin size gönderdiği çıkartmanın üstüne bir kez tıklayın. Açılan pencerede; "Favorilere Ekle", "Daha Fazla" ve "İptal" seçeneklerini göreceksiniz. Bu seçeneklerin en üstünde bulunan "Favorilere Ekle" seçeneğine tıklayın. (Seçenek sıraları Android platformu için değişebilir.)

Yukarıdaki işlemleri gerçekleştirdiğinizde söz konusu çıkartma, klavyenizin çıkartma bölümünde bulunan "Favoriler" sekmesine kalıcı olarak eklenecektir. Bu ve bunun gibi kaydettiğiniz çıkartmaları mesajlaştığınız esnada kullanmak için Favoriler sekmesine girip çıkartmayı seçmeniz yeterli.