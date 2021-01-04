Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma platformu WhatsApp’ın masaüstü sürümü WhatsApp Web için İngilizce dilinde arama yapanlar, sonuç listesinde “WhatApp” yazısı ile karşılaşıyorlar. Bu küçük hata, büyük şirketlerin bile hatasız hizmet sunmayacaklarını kanıtlıyor.

Facebook’un bünyesinde olan ve dünyanın en çok kullanılan mobil uygulamalarından birisi WhatsApp’a bilgisayardan erişmek için WhatsApp Web servisini kullanmak gerekiyor. Çoğu zaman tarayıcı üzerinden erişim sağlansa da WhatsApp Web’in aslında Windows ve MacOS uygulamaları da mevcut, ancak eski bir alışkanlıktan olsa gerek ki kullanıcıların büyük bir kısmı hizmete Google’dan arama yaparak erişiyorlar.

2,2 milyarın üzerindeki kullanıcı sayısı ile sunduğu tüm hizmetlerin hatasız olmasını beklediğimiz WhatsApp Web’i, eğer varsayılan arama dilini İngilizce yapıp Google’da aratırsanız sonuçlarda “WhatApp” bağlantısını görebilirsiniz. Platformun resmi internet sitesine yönlendiren bu metindeki hata göze küçük gelebilir. Ancak “WhatsApp Web” öbeğinin Google’da aylık 17 milyon arama hacmi bulunuyor. Türkçe aramalarda ise bu hacim yaklaşık 2,2 milyon. Yani her ay Google Türkiye’de 2,2 milyon kez WhatsApp Web aratılıyor.

WhatsApp Web aramasındaki hata şöyle görünüyor:

Muhtemelen WhatsApp ekibi bu hatayı kısa süre sonra giderecektir. Ancak şimdilik küçük bir “s” eksikliği bile dev şirketlerin hatasız iş yapamayacaklarının bir göstergesi olarak karşımızda. Arama sonuçlarının İngilizce dışındaki dillerde hatasız olduğunu da ayrıca belirtmemiz gerekiyor.

Eğer WhatsApp Web’i kendi bilgisayarınız üzerinden kullanıyorsanız Windows Mağaza ya da MacOS App Store üzerinden ücretsiz uygulamalarını indirebilir, daha kararlı bir servis alabilirsiniz.

Google'da hatalı "whatapp web" ya da "whatsap web" aramaları da oldukça popüler:

Diğer taraftan pandeminin de etkisi ile Google’daki “WhatsApp Web” aramaları aşağıdaki şekilde değişim gösterdi: