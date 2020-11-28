Evinizdeki Wi-Fi Ağını Daha Güvenli Hale Getirmenin 10 Yolu

Wi-Fi teknolojisine sahip kablosuz internet ağınızın sadece başarılı bir bağlantı sunması yetmez, aynı zamanda güvenli bir bağlantı sunması da gereklidir. Ev internet sağlayıcınızın sunacağı güvenlik önlemlerinin yanı sıra sizin bir kullanıcı olarak da kolayca alabileceğiniz pek çok farklı ağ güvenlik tedbiri bulunuyor.

Günümüzde artık her evde Wi-Fi kablosuz internet ağı bulunuyor. Kablosuz ağ sistemi ile pek çok cihaz kolayca ve bağlantı kalitesi kaybolmadan internete bağlanabiliyor ancak pek çok kullanıcı konunun güvenlik noktasını unutuyor. Evinizde bulunan Wi-Fi kablosuz internet ağı, başınıza gelebilecek siber saldırı gibi pek çok farklı rahatsız edici durumun karşısında bulunan ilk duvardır.

Peki, Wi-Fi ağı nasıl daha güvenli bir hale gelebilir? Elbette en büyük görev internet servis sağlayıcınıza düşüyor ancak kullanıcı olarak sizin de kolayca alabileceğiniz bazı önemli tedbirler var. Wi-Fi kablosuz internet ağınızı, yani siber güvenlik konusundaki ilk kalkanınızı ne kadar güçlendirirseniz olası siber saldırılardan, kimlik hırsızlıklarından, kötü niyetli kişilerin cihazlarınıza sızma durumlarından korunmuş olursunuz.

Wi-Fi ağını güvenli hale getirmenin 10 yolu:

Wi-Fi ağ adınızı mutlaka değiştirin.

Güçlü bir Wi-Fi şifresi belirleyin.

Ağ şifrelemesini etkinleştirin.

Evde olmadığınız zaman Wi-Fi ağınızı kapatın.

Güçlü bir ağ yöneticisi şifresi belirleyin.

Varsayılan IP adresinizi değiştirin.

DHCP işlevini devre dışı bırakın.

Uzaktan erişimi devre dışı bırakın.

Yönlendiricinizi güncel tutun.

Wi-Fi ağınıza bağlanan cihazları koruyun.

Wi-Fi ağ adınızı mutlaka değiştirin:

Wi-Fi ağınız internet servis sağlayıcınız tarafından ilk bağlandığı zaman varsayılan bir ada sahiptir. Ancak bu varsayılan ad kullandığınız internet modemi hakkında detaylı bilgiler vermektedir ve bu da olası bir siber saldırı sırasında saldırganın işini kolaylaştırmaktadır. Bu nedenle ağ adınızı değiştirmelisiniz.

Ağ adı değiştirirken dikkat etmeniz gereken diğer bir nokta ise kendi isminizi ağ adı olarak kullanmamaktır. Böyle bir durum yine olası kimlik hırsızlıkları sırasında saldırganın işini kolaylaştırmaktadır. İçinde modeme, ağınıza ya da size dair herhangi bir bilgi bulundurmayan yeni bir ad seçmeniz tavsiye ediliyor.

Güçlü bir Wi-Fi şifresi belirleyin:

Tıpkı ağ adı gibi ağ şifreniz de internet servis sağlayıcınız tarafından ilk bağlandığı zaman varsayılan olarak gelir. Şifre uzun ve karmaşık görünse bile standart bir sistem üzerinden oluşturulduğu için tehlikeli olabilir. Bu nedenle kendinize en az 20 karakterden oluşan ve içinde harf, rakam, farklı semboller bulunan güçlü bir şifre belirlemelisiniz.

Ağ şifrelemesini etkinleştirin:

Wi-Fi kablosuz ağlarda aktif hale getirebileceğiniz WEP, WPA ve WPA2 gibi farklı şifreleme dilleri bulunmaktadır. Genel olarak bu şifreleme aktif bir şekilde gelir ancak bazı durumlarda şifreleme kaldırılmış olabilir. Wi-Fi ağ yöneticisi sayfanız üzerinde bu durumu kontrol edebilirsiniz ve dilediğiniz şifrelemeleri aktif hale getirebilirsiniz.

Evde olmadığınız zaman Wi-Fi ağınızı kapatın:

Evde olmadığınız zamanlarda modemizini kapatmak, cihazı aşırı gerilimden korur ve elektrikten tasarruf etmenizi sağlar. Tüm bunların yanı sıra evde kimse kullanmadığı zaman modeminizi kapatmak, Wi-Fi ağınız üzerinden gelebilecek olası siber saldırı ihtimallerini de en aza indirir.

Evde, Wi-Fi ağına bağlıyken bir siber saldırıya maruz kalsanız en azından bir şekilde fark edersiniz. Ancak evde olmadığınız sırada böyle bir saldırı olursa ruhunuz bile duymaz ve bir anda tüm cihazlarınızın ele geçirilmesi ile karşı karşıya kalabilirsiniz. Bu nedenle her ihtimale karşı evde değilken modeminizi kapatın.

Güçlü bir ağ yöneticisi şifresi belirleyin:

Wi-Fi kablosuz internet ağınız üzerinden değişiklikler yapmak için ağ yönetici sayfasına eriştiğiniz zaman genel olarak ‘admin’ ve ‘password’ gibi varsayılan şifre ve kullanıcı adlarını kullanarak giriş yaparsanız. Bunlar, ağ yöneticisi gibi ağınız üzerinden pek çok kritik işlemi yapabileceğiniz bir sistem için son derece zayıf giriş bilgilerdir.

Ağ yöneticisi sayfanızın ayarlar ekranı üzerinden giriş bilgilerinizi değiştirmelisiniz. Wi-Fi ağ adınız ve şifrenizden farklı giriş bilgileri belirlemeniz güvenlik açısından daha doğru olacaktır. Wi-Fi ağ şifreniz kadar olmasa da yine de güçlü bir şifre belirlemeniz tavsiye ediliyor. Ağ yöneticisi giriş bilgileriniz için internet servis sağlayıcınız ile iletişime geçebilirsiniz.

Varsayılan IP adresinizi değiştirin:

İnternet servis sağlayıcınız, Wi-Fi kablosuz ağınızı bağladığı zaman size varsayılan bir IP adresi atar. Ancak varsayılan ve sabit bir IP adresi takip edilmenizi kolaylaştırır. Bu nedenle kendinize yeni bir IP adresi atayabilir ya da VPN gibi kendinizi biraz da olsa gizleyecek hizmetler kullanabilirsiniz.

DHCP işlevini devre dışı bırakın:

Eğer Wi-Fi kablosuz internet ağınızda DHCP protokolü aktif durumda ise size dinamik IP adresi atayacaktır ancak bu durum bazı sorunlara neden olabilir. Bu nedenle DHCP protokolünü devre dışı bırakarak kendinize bir statik IP atayın ve ağ ayarlarınızı güçlü bir şekilde yeniden düzenleyin.

Uzaktan erişimi devre dışı bırakın:

Pek çok Wi-Fi kablosuz internet ağ sistemi yalnızca bağlı cihazların erişimine izin verir ancak bazıları uzaktan erişime de imkan tanır ve bu durum her türlü siber saldırının önünü açar. Böyle bir durumun önüne geçmek için ağ yöneticiniz üzerinden uzaktan erişim ayarlarını bulun ve bu işlevi pasif hale getirin.

Yönlendiricinizi güncel tutun:

İnternet servis sağlayıcınız tarafından getirilen internet bağlantısını evinizdeki cihazlara yönlendiren modem, router, sinyal güçlendirici gibi farklı cihazların güncel durumda olması da Wi-Fi ağ güvenliğiniz için son derece kritik bir öneme sahiptir.

Her zaman güncel olan bir yönlendirici, yeni güvenlik önlemlerini de beraberinde getirecektir. Bu nedenle modem, router, sinyal güçlendirici gibi yönlendirici cihazların arayüzleri üzerinden otomatik güncelleme ayarını aktif hale getirebilir ya da düzenli aralıklarla güncelleme denetimi yapabilirsiniz.

Wi-Fi ağınıza bağlanan cihazları koruyun:

Evinizde bulunan Wi-Fi kablosuz internet ağınıza genel olarak bağlanan cihaz sayısı sınırlıdır ve bu nedenle cihazlar üzerinde kontrol sağlamak kolaydır. Ağınıza bağlanan cihazların kontrolü sırasında en önemli nokta güçlü bir korumadır.

Cihazlarınıza yükleyebileceğiniz, ağ güvenliğini de denetleyecek güçlü bir antivirüs yazılımı Wi-Fi ağ güvenliğiniz için de faydalı olacaktır. Çünkü cihaza bulaşmış bir virüs ya da kötü amaçlı yazılım varsa ağınıza ve oradan da ağa bağlanan diğer tüm cihazlara sıçrayabilir.

Wi-Fi kablosuz internet ağınızı daha güvenli hale getirmek için birkaç basit yöntemi uygulamanız yeterli olacaktır. Maalesef konu internet olduğu zaman tam korumadan bahsetmek biraz zor oluyor ancak alacağınız küçük tedbirler ile olası siber saldırganların en azından işini zorlaştırabilirsiniz.