İmalat sanayinin dönüşümüne 31 yıldır yön veren Avrasya'nın lider endüstri fuarı WIN EURASIA, 28-31 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 31. kez kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuar, bu yıl da "Odağımız Otomasyon" mottosuyla inovasyonun, sürdürülebilirliğin ve dijitalleşmenin buluşma noktası olacak. Yüzlerce firmanın binlerce yenilik ve ürün lansmanıyla yer alacağı WIN EURASIA 2025, endüstriyel dönüşümün kalbinin attığı merkez olmaya devam edecek.

Sektöründe bölgenin en büyük uluslararası fuarı olma özelliğini taşıyan Otomasyon ve Makine Teknolojileri Fuarı WIN EURASIA, 28-31 Mayıs 2025 tarihlerinde İstanbul Fuar Merkezi’nde 31. kez kapılarını açıyor. “Odağımız Otomasyon” mottosuyla sanayinin dönüşümüne yön veren fuar, bu yıl da inovasyonun, sürdürülebilirliğin ve dijitalleşmenin buluşma noktası olacak. Toplam 55.000 m²’lik alanda, 6 salonda gerçekleşecek etkinlikte; Elektrik, Elektronik ve Enerji Otomasyonu, Endüstriyel ve Fabrika Otomasyonu, Robotik Otomasyon ve Dijital Fabrika Teknolojileri, Kaynak ve Robotik Kaynak Sistemleri ile Makine Otomasyonu ve Teknolojileri alanlarında faaliyet gösteren yüzlerce firma en yeni ürün ve teknolojilerini sergileme fırsatı bulacak.

“Odağımız Otomasyon” mottosuyla sektörün tüm bileşenlerini tek çatı altında buluşturan WIN EURASIA, sanayinin dönüşümüne yön veren özel alanlarıyla katılımcı ve ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim sunmaya devam ediyor. Bu yıl da fuara renk katacak 5G, Hidrojen ve Yakıt Hücreleri Özel Alanı, Kaynak Uygulama Özel Alanı ve Endüstriyel Yapay Zeka Özel Alanı, geleceğin endüstriyel teknolojilerini keşfetmek isteyenler için önemli birer odak noktası olacak.

Bölgenin en kapsamlı endüstri buluşması:

Her yıl yüzlerce katılımcı firma ile on binlerce ziyaretçiyi buluşturan, bölgenin en kapsamlı sanayi fuarı WIN EURASIA, 2025’te de sektörün kalbinin attığı yer olmaya devam edecek. 31 yıllık birikimiyle sanayinin dönüşümüne ışık tutan fuar; elektrik, elektronik, enerji ve fabrika otomasyonu, kaynak teknolojileri, robotik sistemler, dijital üretim ve makine otomasyonu gibi pek çok alanda faaliyet gösteren firmaların en yeni ürün ve çözümlerine ev sahipliği yapacak.

Geçtiğimiz yıl Çin, İran, Almanya, İtalya, Mısır, Bulgaristan ve Lübnan gibi birçok ülkeden yoğun ilgi gören; toplamda 19 ülkeden 750’yi aşkın katılımcı ve 90 ülkeden 41.554 ziyaretçiyi ağırlayan WIN EURASIA, imalat sanayisine sağladığı milyonlarca dolarlık iş hacmiyle bu yıl da dikkatleri üzerine çekecek. 2025’te 31. kez düzenlenecek olan fuar, katılımcı firmalara küresel ölçekte rekabet avantajı sunarken, Türkiye ve Avrasya bölgesi için yeni iş birlikleri ve pazar fırsatları yaratarak ekonomik büyümeye katkıda bulunmayı sürdürecek.

Geleceği bugünden yaşayın: 5G, yapay zeka, kaynak uygulamaları ve hidrojen teknolojileri sahada!

WIN EURASIA 2025’te de sanayinin geleceğine yön veren bir vizyon platformu olmayı sürdürecek. Bu yıl fuar kapsamında yer alacak tematik özel alanlar, sektör profesyonellerini hem ilham verici çözümlerle hem de iş birliği ve yatırım fırsatlarıyla buluşturacak. Sürdürülebilir üretim modellerinin ve çevreye duyarlı teknolojilerin öne çıktığı Hidrojen ve Yakıt Hücreleri Özel Alanı, yenilenebilir enerji kaynaklarına geçişte stratejik rol oynayan çözümleri masaya yatıracak.

SKDM (Sınırda Karbon Düzenleme Mekanizması) çerçevesinde, ulusal ve uluslararası kamu kurumları, STK’lar, akademisyenler ve özel sektör temsilcileri bu alanda bir araya gelerek temiz enerji vizyonlarını paylaşacak. Kaynak Uygulama Özel Alanı, kaynak teknolojilerindeki en güncel gelişmeleri ve canlı uygulamaları ziyaretçilerle buluşturacak. Firmaların kendilerine ayrılan özel bölümlerde gerçekleştireceği uygulamaların yanı sıra, üniversite iş birlikleriyle kadınlara özel kaynak eğitimleri düzenlenerek sektörde kadın istihdamını artırmaya yönelik önemli bir adım da atılmış olacak. Geçtiğimiz yıl “Endüstri 5.0: Geleceğin Fabrikası” temasıyla dikkat çeken 5G Arena, bu yıl da dijital dönüşümün ön saflarında yer alacak. Türkiye’nin sanayideki 5G kullanım senaryolarının sergileneceği bu alanda, robotik sistemlerin üretim süreçlerini nasıl dönüştürdüğü detaylarıyla ele alınacak. Dünya genelinde 2025’e kadar 8.2 milyon endüstriyel robotun faaliyete geçmesi beklenirken, bu dönüşümün üretimde hız, verimlilik ve veri yönetimi açısından yaratacağı etki 5G Arena’da gözler önüne serilecek.

Sanayideki yeni evrimin en dikkat çekici adımlarından biri ise Endüstriyel Yapay Zekâ Özel Alanı ile yaşanacak. Türkiye’de ilk kez WIN EURASIA 2024’te sergilenen karanlık fabrika demosunun ardından, bu yıl 7. Salonda yapay zekânın üretim süreçlerine entegrasyonuna dair kapsamlı senaryolar sunulacak. Yapay zekâ, yapay genel zekâ ve otomasyonun kusursuz uyumunu gösteren bu özel alanda, makinelerin yalnızca çalışmadığı; aynı zamanda karar verdiği, süreçleri yönettiği ve birbirleriyle etkileşim kurduğu yeni sanayi düzenine tanıklık edilecek. WIN EURASIA 2025, bu özel alanlar aracılığıyla endüstrinin dönüşümünü hızlandırırken, ziyaretçilerine de sanayinin geleceğine bugünden dokunma imkânı sunacak.

İmalat sanayinin dönüşümüne 31 yıldır yön veren Avrasya'nın lider endüstri fuarı WIN EURASIA bu yıl da sanayi ve teknolojiyi bir araya getiren güçlü içeriği, özel tematik alanları ve sanatla buluşan vizyoner yaklaşımıyla sektör profesyonellerine ilham veren benzersiz bir buluşma noktası sunacak.