Meşhur MSN dönemimizi hatırlıyor musunuz? Sosyal medyanın olmadığı, internetin yeni yeni geliştiği, bir jenerasyonun kalbinde taht kuran o muhteşem dönem…

Peki o döneme ait bilgisayarınızda müzik dinlerken kullandığımız programı hatırlıyor musunuz? Evet, Winamp’tan bahsediyoruz!

Döneminin efsanesi Winamp, gelişen teknolojiden nasibini alarak sessiz sedasız ortadan mı kayboldu?

Hayatımıza nasıl girdiğini hatırlıyor musunuz?

1997’de Justin Frankel, Dmitry Boldyrev ve Gianluca Rubinacci tarafından Nullsoft adında bir şirket aracılığıyla piyasaya dahil oldu Winamp. Başlangıçta basit bir medya oynatıcıydı, daha sonra hızla popülerlik kazandı ve kullanıcıların çalma listesi oluşturmasından tutun da çevrimiçi radyo dinlemesine kadar olanak sağladı.

O dönemlerin Spotify’ı desek yanılmış olmayız. Aldığı güncellemelerle sevenlerinin sayısını çoğaltan Winamp, oynatıcıları üzerinden ekolayzır ayarları yapmayı bile sağlıyordu. Kişisel bir kullanım sunan Winamp, kısa sürede hepimizin gözdesi olmuştu.

Ücretsiz olarak sunulduğu için dünya çapında 3 milyondan fazla kullanıcıya ulaşmıştı.

Yıllar 2000’i gösterdiğinde ise 25 milyon kullanıcıya ulaşmıştı. Bu yıllarda müzik endüstrisinin dijital dönüşümü henüz tam olarak başlamamıştı. İnsanlar hâlâ CD tercih ediyor, şarkılarını fiziksel medyalardan dinliyordu. Ancak dijital müzik dünyası da bu dönemlerde yavaş yavaş şekillenmeye başlıyordu.

2001’de Apple, iTunes ve iPod’u piyasaya sürdü ve Winamp’ın popülerliği hızlı bir düşüş yaşadı. 0,99 dolar karşılığında tek tek şarkı satın alabilme imkânı sunan iTunes, kullanıcıların müzik satın alma alışkanlıklarını değiştirdi. iPod ile de artık şarkılar, cep boyutunda bir cihazda taşınabiliyordu.

Dijital müzik dünyasına geçiş de 2000’li yılların ortalarında tam anlamıyla şekillendi.

Youtube’un 2005 yılında hayatımıza girmesi, müzik dinleme alışkanlıklarımızı kökten değiştirdi. Milyonlarca şarkının ücretsiz erişilebildiği bir platform hâline gelen Youtube, müzik dinleyicilerinin alışkanlıklarını dijital ortamda şekillendirdi. Ardından 2008’de Spotify gibi dijital uygulamalar, müzikseverlere sınırsız müzik dinleme imkânı sundu.

Winamp ise dijital müzik devrimi karşısında etkisini kaybetmeye başladı. Kullanıcılar akış sistemlerine yönelirken Winamp’ın çevrimdışı müzik çalar olma kimliği gittikçe daha geri planda kaldı. 2018’de yeniden bir canlanma atağı yaparak Winamp 6’nın çıkacağı duyrulsa da bu yeni sürüm hiçbir zaman piyasaya sürülmemişti.

Winamp’ı hâlâ kullanan nostalji tutkunu bir kesim var.

2021’de Winamp’ın yeniden doğuşu tescillenmişti, 2023’te ise Winamp’ın web oynatıcısı piyasaya sürüldü. Spotify gibi bir arayüze sahip olsa da kullanıcıların özlediği o eski kişiselleştirilmiş deneyimi maalesef sunmuyor.

Peki siz Winamp’ı özleyen kesimden misiniz?

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