Qualcomm, Snapdragon X serisinin yeni üyesi Snapdragon X Plus işlemciyi duyurdu. Bu işlemci, Arm tabanlı Windows cihazları çok daha ucuz yapacak özelliklere sahip.

Qualcomm’un Arm tabanlı Snapdragon X işlemcisine sahip Windows cihazlar, yaz aylarında resmen piyasaya sürülmeye başlamıştı. Şirket, şimdi ise bu seriye dahil olacak Snapdragon X Plus ismini verdiği yeni işlemcilerini duyurdu.

Bu işlemcinin özelliği, Arm tabanlı Windows laptop’ları daha uygun fiyatlı yaparak 800 dolar civarlarına çekebilecek olması. Bunu da daha zayıf performansıyla yapıyor.

Snapdragon X Plus nasıl özelliklere sahip?

Sekiz çekirdekli bir yapıya sahip olan Snapdragon X Plus çipler, ASUS’tan Dell’e kadar birçok markanın cihazlarında karşımıza çıkacak. Öyle ki ASUS, bu işlemciye sahip Vivobook S 15 ve Dell de Inspiron 14 cihazlarını duyurdu. Her ikisi de 899 dolarlık fiyat etiketine sahip. Ayrıca Samsung, Acer ve Lenovo’dan da çok yakında bu çipe sahip bilgisayarlar göreceğiz.

Yeni Qualcomm işlemcileri, genel anlamda daha önce gördüğümüz 10 çekirdekli ve 12 çekirdekli Snapdragon X işlemcilerle benzer özelliklere sahip. Ancak bazı kısımlarda biraz daha aşağıda. En çok da grafik tarafında bu durum karşımıza çıkıyor. Öyle ki oyunlar ve diğer grafik gerektiren uygulamalar için GPU gücü kardeşlerinin yarısı kadar.

Yapay zekâ işlevlerini gerçekleştirmeye yarayan NPU’sunda 45 TOPS performans görüyoruz. Bu da diğer modellerle aynı. Bunların dışında 12 MB daha az CPU önbelleği de onu diğerlerine kıyasla daha zayıf bir model yapıyor. Qualcomm’un testlerinde %80 civarında 12 çekirdekli işlemciler kadar yetenekli olduğu da görülmüş.

Peki bu işlemciyi kullanmak mantıklı mı? Fiyatları ciddi oranda düşürdüğü için evet. Örneğin ASUS Vivobook S15’te fiyatı 400 dolar düşürerek 899 dolara indirmiş. Bu inişe rağmen 70 w/h batarya ve 3K 120 Hz OLED ekran gibi özelliklere devam ediyor. Tek fark, depolamanın 512 GB’a inmesi.

Yani Snapdragon X Plus işlemcili Windows bilgisayarlar giriş seviye laptop arayan müşteriler için oldukça ideal bir ürün olacak. MacBook Air ile karşılaştırıldığında da 100-200 dolar civarında daha uygun olduğunu görebiliyoruz. Tabii ki Apple’ın M serisi çipleriyle kapışıp kapışamayacağını görmek için test edilmeleri gerekiyor.