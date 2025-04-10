WordPress'ten internet sitesi oluşturmak isteyenlerin işini kolaylaştıracak bir hamle geldi. Şirket, yapay zekâ destekli internet sitesi oluşturma aracı "WordPress AI Site Builder"ı duyurdu.

Dünyanın en popüler internet sitesi oluşturma platformlarından WordPress, internet sitesi oluşturmak isteyen ancak ne yapacağını bilemeyenleri mest edecek yeni bir araç başlattı. Yapay zekâ ile desteklenen bu araç, sizin verdiğiniz yazılı komutlara göre otomatik olarak bir internet sitesi oluşturacak.

"WordPress AI Site Builder" olarak isimlendirilen yapay zekâ destekli araç, temelinde ChatGPT'ye çok benziyor. Yani bu yapay zekâ ile nrmal bir şekilde konuşabiliyorsunuz. Yapmanız gereken tek şey, nasıl bir internet sitesi istediğinizi WordPress AI Site Builder'a anlatmak. Yapay zekâ, hayalinizdeki internet sitesi tasarımını dakikalar içerisinde oluşturup işleri kolaylaştıracak.

İşte WordPress'in yapay zekâsının oluşturduğu bir internet sitesi

WordPress'in yaptığı açıklamaya göre WordPress AI Site Builder, oldukça geniş kapsamlı çalışmalar yapabiliyor. Bu kapsamda; dilediğiniz renk seçeneklerinden tutun da başlıklarınızın şekli ve boyutlarına kadar bir internet sitesinde aklınıza gelebilecek her şeyi, yapay zekâ sizin zevkinize göre oluşturabilecek.

Henüz erken erişim aşamasında olan yapay zekâ destekli internet sitesi oluşturma aracı, şu an için sadece yeni bir site oluşturmak için kullanılabiliyor. Yani eğer hâlihazırda yaptığınız bir internet sitesi varsa bu aracı kullanarak değişiklikler yapamıyorsunuz. Bu durumun ilerleyen dönemlerde değişip değişmeyeceği şimdilik bilinmiyor.