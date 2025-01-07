WWE severlerin merakla beklediği WWE 2K25, geçtiğimiz gece gerçekleşen ilk Netflix RAW canlı yayınında duyuruldu.

WWE severler için oldukça hareketli bir hafta oluyor. Netflix'in yayın haklarını almasıyla birlikte geçtiğimiz gece ilk Netflix canlı yayını gerçekleşti ve RAW'da serinin yeni oyunu WWE 2K25 duyuruldu.

Şov sırasında Roman Reigns ve menajeri Paul Heyman’ın yer aldığı etkileyici bir tanıtım videosu izleyicilerle buluştu. Açıklamada serinin yeni oyununun eski konsollar da dâhil bir şekilde Xbox One, Xbox Series X|S, PlayStation 4, PlayStation 5 ve PC için piyasaya sürüleceği açıklandı.

Daha fazla detay 28 Ocak'ta açıklanacak

Serideki önceki oyunlarda normal şartlarda çıkış tarihi ile gerçekleştirilen duyuruların aksine bu duyuruda WWE 2K25'in çıkış tarihi açıklanmadı. Oyunla ilgili daha fazla detayın ise 28 Ocak'ta açıklanacağı duyuruldu.

Duyurunun ardından oyunun dijital mağazalarındaki sayfaları açıldı ve ekran görüntüleri de ortaya çıktı. WWE 2K25’in ilk ekran görüntülerine göre oyunda bulunacak isimler arasında Cody Rhodes, CM Punk, Damian Priest, Liv Morgan ve Bayley bulunuyor.

Peki sizin serinin yeni oyunu WWE 2K25'ten beklentileriniz neler? Düşüncelerinizi aşağıdaki yorumlar kısmından bizimle paylaşabilirsiniz.