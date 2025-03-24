xAI'ın üretken yapay zekâ modeli Grok'a görüntü düzenleme özelliği eklendi. Bu yeni özellik, Grok'un rakipleriyle daha sıkı rekabet edebilmesini sağlayacak.

Dünyanın en popüler mikroblog platformu X'e entegre çalışan üretken yapay zekâ Grok, dikkat çeken bir özelliğe kavuştu. Kullanıcılar, artık Grok'u görüntü düzenleme amacıyla da kullanabilecekler.

Yapay zekâ modellerinin görüntü üretme ve düzenleme yetenekleri, her geçen gün biraz daha iyileşiyor. Gelen son haberler, Grok'un da bu kervana katıldığını gözler önüne seriyor. Artık Grok'a bir görüntü ekleyip, bu görüntü üzerinde değişiklikler yapmasını isteyebileceksiniz.

Grok'un yeni özelliği işte böyle çalışacak

Yukarıdaki örnekte de görebileceğiniz üzere Grok, oldukça seri bir şekilde düzenlemeler yapabilecek. Üstelik Grok, kullanıcı seçimini ön planda tutmak için alternatifler de sunabilecek. Özellik, üretken yapay zekânın rakipleriyle daha iyi rekabet edebilmesinin yolunu açacak.

Yaptığımız kontrollerde Grok'un yeni özelliğinin henüz bizim için aktif edilmediğini gördük. Bu da yeni özelliğin şimdilik dağıtım aşamasında olduğu anlamına geliyor. Yani özellik, siz değerli okurlarımıza çoktan ulaşmış veya hiç ulaşmamış olabilir.