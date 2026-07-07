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X'e İçerik Üreticileri İçin Video Düzenleme ve Kaydetme Aracı Geldi: Harici Uygulama Kullanmaya Son!

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X, içerik üreticilerinin harici uygulama kullanmalarını minimuma indirmek için yeni araçlarını kullanıma sundu.

X'e İçerik Üreticileri İçin Video Düzenleme ve Kaydetme Aracı Geldi: Harici Uygulama Kullanmaya Son!
Barış Bulut Barış Bulut / Editor

X, içerik üreticilerini diğer video düzenleme uygulamalarının elinden kurtarmak için kolları sıvadı.

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iOS kullanıcıları için tepeden tırnağa yenilenen Video Düzenleyici ve Kaydedici kullanıma sunuldu. Elon Musk’ın "her şeyi yer aldığı uygulama" vizyonunun son halkası olan bu güncelleme, platformun geçtiğimiz günlerde başlattığı büyük canlı yayın atağının hemen ardından geldi.

Harici uygulama kullanmaya son

X'e eklenen yeni editör sayesinde içerik üreticileri, videolarına doğrudan çok dilli altyazılar ekleyebilecek ve bu altyazıların görünümlerini diledikleri gibi özelleştirebilecek. Üstelik green screen özelliği de nihayet platforma entegre edildi. Artık kamera rulosundan seçilen herhangi bir fotoğraf veya direkt olarak X’teki bir gönderi, tek tıkla videonun arka planı yapılabiliyor.

Daha önce çok dilli altyazı ya da temiz bir arka plan değişimi için başka uygulamalara taşınan kullanıcılar, artık tüm bu zahmetli süreçleri doğrudan X uygulaması içinde halledebilecek. Bu da özellikle amatör içerik üreticilerinin platformda daha fazla video paylaşmasını tetikleyecek gibi duruyor.

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