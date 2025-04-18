xAI, Grok sohbet botuna kişiselleştirilmiş hafıza sistemi ekleyerek önceki konuşmaların hatırlanmasını mümkün kıldı.

Elon Musk’ın yapay zekâ şirketi xAI, Grok isimli sohbet botuna “hafıza” özelliğini ekledi. Artık Grok, kullanıcılarla daha önce yaptığı konuşmaları hatırlayabiliyor ve bu sayede sohbetler daha kişisel bir hâl alıyor.

Yeni özellikle birlikte Grok, önceki konuşmalarınızı hatırlayıp size özel yanıtlar verebiliyor. Mesela daha önce “emoji kullanma” dediyseniz, Grok bunu unutmuyor ve bir daha karşınıza emojiyle çıkmıyor.

Hafıza özelliği beta olarak yayına alındı

Hafıza özelliği Grok ile yeterli düzeyde etkileşim kurulmasıyla birlikte aktif hale geliyor. xAI, sistemin tamamen şeffaf bir şekilde çalıştığını ifade etti ve kullanıcıların Grok’un hangi bilgileri hafızasında tuttuğunu görebildiğini açıkladı. Şirket, bu verilerin arayüzde yer alan simge aracılığıyla istenildiğinde silinebileceğini de belirtti.

Özelliğin şu anda Grok.com üzerinden ve iOS ile Android uygulamalarında beta sürümde sunulduğu paylaşıldı. Ancak Avrupa Birliği ve Birleşik Krallık’taki kullanıcıların, bölgesel düzenlemeler nedeniyle bu özelliğe erişemediği bildirildi.