Türk Oyuncu XANTARES, CS:GO FPL Avrupa'da Tüm Zamanların En İyisi Oldu!

1 dk okuma süresi
9
0
0
0
0
FACEIT, CS:GO FPL Avrupa'da tüm zamanların en iyilerini açıkladı. Türk esporcu XANTARES, listenin zirvesinde yer aldı.

Counter-Strike 2, aylar süren bekleyişin ardından geçtiğimiz hafta herkes için çıkış yaptı. Birçok yeniliği beraberinde getiren yapım, CS:GO’ya ücretsiz bir güncelleme olarak yayınlandı. Durum böyle olunca da CS:GO’ya veda etmiş olduk.

CS:GO tarihe karışsa da arkasında birçok önemli istatistiği geride bıraktı. Bugün ise FACEIT’ten bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, CS:GO FPL Avrupa’da tüm zamanların en iyilerini gösterdi.

Türk oyuncu XANTARES, CS:GO FPL Avrupa’da tüm zamanların en iyisi!

FACEIT’in paylaştığı listeye göre gerçek adı İsmailcan Dörtkardeş olan Türk-Makedon profesyonel espor oyuncusu XANTARES, FPL’de Avrupa’da tüm zamanların en iyi oyuncusu oldu. FPL’nin, en iyi CS:GO oyuncularının rekabet ettiği lig olduğunu belirtelim.

XANTARES, 2603 maç, %56 galibiyet oranı ve 2011 puanla tüm zamanların birincisi olmayı başardı. Öte yandan Fransız oyuncu ZywOo, 1720 puanla ikinci sırada yer aldı. ZywOo’nun 804 maç ve %65 galibiyet oranına sahip olduğu görülebiliyor. Üçüncü sırada ise 1690 puanla Letonyalı brokyy bulunuyor. Son olarak Calyx takma adlı Türk oyuncu Buğra Arkın’ın listeye sekizinci sıradan girdiğini görebiliyoruz.
İLGİLİ HABER

Hazır CS2 Çıkmışken… FPS Oyunlarına Yön Vererek Adeta Bizimle Büyüyen Counter-Strike Serisinin Tarihindeki Önemli Anlar

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
9
0
0
0
0
Emoji İle Tepki Ver
9
0
0
0
0

Sponsorlu - Uygulamaya yönlendirir

Webtekno'yu Threads'de takip et, haberleri kaçırma
En Güncel Haberler