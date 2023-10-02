FACEIT, CS:GO FPL Avrupa'da tüm zamanların en iyilerini açıkladı. Türk esporcu XANTARES, listenin zirvesinde yer aldı.

Counter-Strike 2, aylar süren bekleyişin ardından geçtiğimiz hafta herkes için çıkış yaptı. Birçok yeniliği beraberinde getiren yapım, CS:GO’ya ücretsiz bir güncelleme olarak yayınlandı. Durum böyle olunca da CS:GO’ya veda etmiş olduk.

CS:GO tarihe karışsa da arkasında birçok önemli istatistiği geride bıraktı. Bugün ise FACEIT’ten bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yapılan paylaşım, CS:GO FPL Avrupa’da tüm zamanların en iyilerini gösterdi.

Türk oyuncu XANTARES, CS:GO FPL Avrupa’da tüm zamanların en iyisi!

FACEIT’in paylaştığı listeye göre gerçek adı İsmailcan Dörtkardeş olan Türk-Makedon profesyonel espor oyuncusu XANTARES, FPL’de Avrupa’da tüm zamanların en iyi oyuncusu oldu. FPL’nin, en iyi CS:GO oyuncularının rekabet ettiği lig olduğunu belirtelim.

XANTARES, 2603 maç, %56 galibiyet oranı ve 2011 puanla tüm zamanların birincisi olmayı başardı. Öte yandan Fransız oyuncu ZywOo, 1720 puanla ikinci sırada yer aldı. ZywOo’nun 804 maç ve %65 galibiyet oranına sahip olduğu görülebiliyor. Üçüncü sırada ise 1690 puanla Letonyalı brokyy bulunuyor. Son olarak Calyx takma adlı Türk oyuncu Buğra Arkın’ın listeye sekizinci sıradan girdiğini görebiliyoruz.