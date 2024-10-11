Microsoft, ABD'de Xbox mobil uygulamasıyla oyun satışını başlatıyor. Kullanıcılar, 1 Kasım'dan itibaren oyunları satın alabilecek.

Microsoft, Xbox mobil uygulamasında önemli bir güncelleme yaparak, kullanıcıların Android cihazları üzerinden doğrudan oyun satın almasına olanak tanıyacak.

Gelecek ay Amerika kullanıcıları, Xbox mobil uygulaması aracılığıyla oyunları satın alıp mobil cihazlarında oynayabilecekler. Diğer ülkelerde ne zaman uygulanacak şimdiden merak ediliyor.

Xbox oyunları 1 Kasım itibarıyla Android'den satın alabilecek

Google’ı üçüncü taraf uygulama mağazalarına kapı açmaya zorlayan bir ABD mahkemesi kararı, bu gelişmenin gerçekleşmesine zemin hazırladı.

1 Kasım'dan itibaren geçerli olacak bu yeni düzenleme, Google Play Store’daki uygulamalar için Google Play Faturalandırma zorunluluğunu kaldırıyor. Xbox Başkanı Sarah Bond, bu değişiklikle oyuncuların daha fazla seçenek ve esneklik elde edeceğini vurguladı.

Entegre Xbox Cloud Gaming özellikleri sayesinde kullanıcılar, satın aldıkları oyunları anında akış olarak oynama imkanına sahip olacaklar.