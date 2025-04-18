Xbox Free Play Days kapsamında bu hafta sonu ücretsiz olarak oynanabilecek oyunlar belli oldu.

Microsoft, Xbox’ta her hafta “Free Play Days” ismi altında belli oyunları ücretsiz deneme kampanyası sunuyordu. Hafta sonları boyunca devam eden bu kampanya, genellikle Game Pass abonelerine özel oluyordu.

Şimdi ise bu hafta sonu ücretsiz denenebilecek oyunlar açıklandı. Xbox Game Pass aboneleri NBA 2K25 de dahil toplam değeri 4650 TL olan 2 oyunu bedavaya oynama imkânı yakalayacaklar.

Xbox’ta bu hafta sonu deneyebileceğiniz oyunlar şu şekilde

Oyun Normal fiyatı NBA 2K25 2.900 TL Skull and Bones 1.750 TL

NBA 2K25, 20 Nisan Pazar gecesine kadar ücretsiz denenebilecek. Skull and Bones ise 1 gün fazla olarak 21 Nisan’a kadar bedavaya oynanabilecek.

Ücretsiz oyunları nasıl oynayabilirsiniz?

Game Pass Ultimate, Standard veya Core abonesiyseniz, giriş yaparak Microsoft Store üzerinden tek tek bu oyunlara girin ve yükleme seçeneğine tıklayın. Konsola indirmek için de Xbox Store'dan abonelikler kısmına gelin ve "Ücretsiz Oyun Günleri" bölümüne ilerleyin. Herkese sunulan oyunlarda ise Microsoft Store üzerinden sayfalarına girip "Ücretsiz Deneme" kısmına basmanız yeterli.