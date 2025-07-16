Microsoft, Xbox'taki "kendi oyununu yayınla" özelliğinin kapsamını genişletiyor. Yapılan açıklamaya göre artık Xbox'ta yüklü olan uygulamalar, Xbox PC uygulaması üzerinden çalıştırılabilecek.

ABD merkezli teknoloji devi Microsoft'tan hem Xbox hem de PC oyuncularını çok sevindirecek bir hamle geldi. Şirket, bir süredir kullanımda olan "kendi oyununu yayınla" özelliğinin kapsamını genişletmeye karar verdi. Game Pass Ultimate aboneleri tarafından kullanılabilecek özellik, Xbox'ta yüklü olan oyunların Xbox PC uygulaması üzerinden yayınlanmasını sağlayacak.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, tahmin edilebileceği üzere Cloud Gaming hizmetinin desteklendiği bölgelerde kullanılabilecek. Oyunseverler, bu özellik sayesinde bir oyunu hem Xbox hem PC'ye yüklemek zorunda olmayacaklar. Daha önceden Xbox'a kurulan bir oyun, Xbox PC uygulaması üzerinden doğrudan erişilebilir olacak.

Depolama alanı sorunu için büyük tasarruf olacak!

Microsoft'un yeni özelliği, PC'lerdeki depolama sorununa ilaç gibi gelecek. Çünkü Call of Duty: Black Ops 6 gibi popüler bir oyunu yüklemek isteyen bir oyunseverin 128 GB boş SSD alanına ihtiyacı oluyor. Kendi oyununu yayınla özelliği sayesinde kullanıcı, bu durumu bypass etmiş olacak.

Microsoft tarafından yapılan açıklamaya göre yeni özellik, bir süre sadece Xbox Insider abonelerinin erişimine açılacak. Ne kadar süreceği belli olmayan test sürecinin tamamlanmasıyla tüm Xbox ve PC sahipleri, Cloud Gaming'in aktif olduğu tüm ülkelerde rahat bir nefes almış olacaklar.