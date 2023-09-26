Xiaomi, 13T serisini bugün gerçekleştirdiği bir etkinlikle tanıttı. Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro'dan oluşan seri, birçok dikkat çeken özellikle geldi. Cihazlar, Türkiye'de de satışa sunuldu.

Xiaomi 13T serisi alınır mı?

Çinli teknoloji devi Xiaomi, bugün gerçekleştirdiği etkinliğinde yeni amiral gemisi telefonları Xiaomi 13T serisini tanıttı. Standart ve Pro olmak üzere iki modelden oluşan seri, kameradan bataryaya kadar dikkat çeken birçok özellikle geldi.

Samsung ve Apple markalı telefonlara rakip olacak Xiaomi 13T ve Xiaomi 13T Pro, Türkiye’de de satışa sunuldu. İşte yeni cihazlar hakkındaki tüm detaylar!

Xiaomi 13T

Xiaomi 13T’nin şık bir tasarımla geldiğini görebiliyoruz. Cihazın bu konuda Redmi K60’ı andırdığı söylenebilir. Kutu gibi görünen bir çerçeve ve arkada kare şeklinde olarak nitelendirebileceğimiz bir kamera kurulumu bizi karşılıyor.

Xiaomi 13T, 144 Hz yenileme hızına sahip FHD+ 6,67 inç AMOLED ekranla geliyor. 480 Hz dokumatik örnekleme hızı, 2600 nit maksimum parlaklık, HDR10+, HDR10 desteği gibi özellikler de bizi telefonda karşılıyor.

İşlemci tarafına baktığımızda, Xiaomi 13T’nin 4nm üretim sürecinden geçmiş MediaTek Dimensity 8200-Ultra’yı görüyoruz. GPU’da ise Mali-G610 bulunuyor. Telefon, 12 GB LPDDR5 RAM ve 256 GB UFS 3.1 depolamayla geliyor.

Xiaomi 13T’nin kamerası ise en çok dikkat çeken özelliklerinden. Leica kameralarla donatılan telefonun arkasında 50 MP’lik OIS destekli ana, yine 50 MP’lik 20 kata kadar dijital yakınlaştırma sunan telefoto ve 12 MP’lik ultra geniş kamera olmak üzere üç kamera var. Önde ise 20 MP’lik bir kamera bulunuyor.

Pil ve şarja da göz atalım. Telefon, 5000 mAh’lik bir bataryaya sahip. 16 saate kadar video oynatma, 5 saate kadar 1080p video kaydı ve 100 saate kadar müzik çalma sunuluyor. 67W turbo şarjı da unutmayalım. Xiaomi, telefonun 42 dakikada %100 şarja ulaşabildiğini söylüyor.

Son olarak Xiaomi 13T, IP68 suya dayanıklılık, Çift SIM ve Wi-Fi 6 gibi özelliklere de sahip. Cihaz, mavi, siyah ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneğiyle şirketin online mağazasından satışa sunuldu. Ön satışlar, 4 Ekim’e kadar sürecek.

Xiaomi 13T teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç 144 Hz FHD+ AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 8200-Ultra RAM 12 GB LPDDR5 Depolama 256 GB UFS 3.1 Arka Kamera 50 MP ana, 50 MP telefoto, 12 MP ultra geniş Leica kamera Ön Kamera 20 MP Batarya 5000 mAh (67W) İşletim Sistemi MIUI 14 (Android 13)

Xiaomi 13T fiyatı:

12 GB + 256 GB 25.999 TL

Xiaomi 13T Pro

Serinin daha güçlü modeli olan Xiaomi 13T Pro, kardeşi gibi FHD+ 6,67 inçlik 144 Hz yenileme hızı sunan AMOLED ekranla geliyor. 480 Hz dokunmatik örnekleme hızı, 2600 nit maksimum parlaklık, ekran içine entegre edilmiş parmak izi sensörü, Dolby Vision, HDR10+ ve HDR10 gibi özellikleri telefonda görüyoruz.

Xiaomi 13T Pro, 4nm sürecinden geçen yüksek performans ve verim sunan MediaTek Dimensity 9200+ işlemciden güç alıyor. Grafik işlemcisi olarak ise Arm Immortalis-G715’i görüyoruz. 12 GB LPDDR5X RAM ve 512 GB UFS 4.0 depolama da bizi telefonda karşılıyor.

Xiaomi 13T Pro da tıpkı kardeşine benzer şekilde Leica kameralarla donatılmış. 8K video kaydı sunan üçlü arka kamera kurulumunda 50 MP ana, 20 kat dijital yakınlaştırma sunan 50 MP’lik telefoto ve 12 MP’lik ultra geniş açılı kamera bulunuyor. Önde ise 20 MP’lik bir selfie kamerası var.

Telefon, 5000 mAh bataryaya sahip. Xiaomi’ye göre 17 saate kadar video oynatma, 5 saate kadar 1080p video kaydı ve 73 saate kadar müzik çalma cihazda mümkün olacak. 120W HyperCharge özelliğini de eklemeden geçmeyelim. Şirket, telefonun güçlü moddayken 19 dakikada, standart moddayken ise 24 dakikada %100 şarja ulaşabileceğini söylüyor.

Xiaomi 13T Pro, Android 13 tabanlı MIUI 14 ile kutudan çıkacak. Şirketin internet sitesinden ön siparişe açılan telefon, mavi, siyah ve yeşil renklere sahip.

Xiaomi 13T Pro teknik özellikleri

Ekran 6,67 inç 144 Hz FHD+ AMOLED İşlemci MediaTek Dimensity 9200+ RAM 12 GB LPDDR5X Depolama 512 GB UFS 4.0 Arka Kamera 50 MP ana, 50 MP telefoto, 12 MP ultra geniş Leica kamera Ön Kamera 20 MP Batarya 5000 mAh (120W) İşletim Sistemi MIUI 14 (Android 13)

Xiaomi 13T fiyatı: