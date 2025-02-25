Xiaomi'nin bu hafta tanıtacağı 15 Ultra modeliyle çekilen yeni fotoğraflar paylaşıldı. Sonuçlar, cihazın kamera tarafından ne kadar iddialı olacağını gözler önüne serdi.

Xiaomi’nin 15 serisine dahil edeceği amiral gemisi telefonu 15 Ultra, 27 Şubat’ta Çin’de, 2 Mart’ta ise global olarak tanıtılacaktı. Cihazın tanıtımı henüz yapılmasa da bazı özellikleri ve tasarımı şirket tarafından açıklanmıştı.

Xiaomi 15 Ultra’nın en çok dikkat çeken detaylarından biri, kameralarıydı. Şimdi ise bu konuda telefonları bekleyenleri daha da heyecanlandıran bir paylaşım geldi. Xiaomi 15 Ultra’yla çekilen görseller paylaşıldı. Sonuçlar gerçekten etkileyici.

Xiaomi 15 Ultra, 4’lü kamera kurulumuyla gelecek

Yeni telefon 50 MP’lik (f1.63) ana kamera, 50 MP’lik (f/2.2) ultra geniş kamera, 50 MP’lik (f/1.8) telefoto kamerayla karşımıza çıkacak. Ayrıca bunlara ek olarak 200 MP’lik periskop telefoto kamerası da göreceğiz.

LEICA iş birliğiyle gelen bu dörtlü krurulum, yüksek kalite görüntüleme deneyimini kullanıcılara sunacak. Paylaşılan görseller de bunu gerçekten kanıtlıyor.

Xiaomi 15 Ultra’yla çekilen diğer fotoğraflar