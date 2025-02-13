Xiaomi 15 Ultra’nın periskop telefoto kamerasıyla çekilen ilk fotoğraf paylaşıldı. Düşük ışıkta yüksek netlik ve detaylı görüntü sunuyor.

Xiaomi'nin yeni amiral gemisi modeli Xiaomi 15 Ultra, lansman öncesinde kamerasıyla gündeme geldi. Xiaomi 15 Ultra ile çekilen ilk fotoğraf paylaşıldı. İşte detaylar!

Xiaomi'nin kurucusu ve CEO'su Lei Jun, Xiaomi 15 Ultra’nın periskop telefoto kamerasıyla çekilen ilk örnek fotoğrafı internette paylaştı. Paylaşılan fotoğraf, cihazın düşük ışık koşullarındaki kamera performansına dair önemli ipuçları sundu.

Xiaomi 15 Ultra'nın periskop kamerası hangi özellikleri sunuyor?

Paylaşılan fotoğrafın, Xiaomi 15 Ultra’nın ana kamerası yerine 100 mm periskop telefoto lensi ile çekildiği belirtildi. Bu çekimin cihazda bulunması beklenen 200 megapiksel Samsung ISOCELL HP9 sensörüyle yapıldığı tahmin ediliyor. 1/1.4 inç boyutundaki bu sensör, 4x4 piksel birleştirme (pixel binning) teknolojisi sayesinde düşük ışıkta daha detaylı görüntüler sunuyor. Kamera ayrıca 4,3 kat optik yakınlaştırma ve yapay zeka destekli 100 kata kadar dijital yakınlaştırma özellikleri sunuyor.

Lei Jun, Xiaomi 15 Ultra’nın özellikle gece çekimlerinde önemli yenilikler sunduğunu belirtmişti. Paylaşılan örnek fotoğrafta ise yüksek netlik, düşük parazit seviyesi ve dengeli bir ışık dağılımı olduğu görülüyor. Öte yandan cihazın teknik özellikleri de dikkat çekici. Xiaomi 15 Ultra’nın, Snapdragon 8 Elite işlemci, 2K çözünürlüklü mikro-kavisli ekran ve ultrasonik ekran içi parmak izi sensörü ile geleceği belirtiliyor. Aynı zamanda üst modellerde Beidou destekli çift uydu bağlantısı özelliğinin sunulacağı öne sürülüyor.

Xiaomi 15 Ultra'nın fiyatı ne kadar olacak?

Xiaomi'nin kurucusu Lei Jun, artan bileşen maliyetleri nedeniyle Xiaomi 15 Ultra’nın fiyatında bir önceki modele göre artış olabileceğini belirtti. Xiaomi 15 Ultra’nın fiyatının bu ay yapılacak resmi lansmanda açıklanması bekleniyor.