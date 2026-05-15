Tümü Webekno
Evde Kendi Baristanız Olabileceğiniz Tam Otomatik Kahve Makinesi Tavsiyeleri Bilgisayar Başında Saatlerini Geçirenler Buraya: Her Bütçeye Uygun En İyi Oyuncu Koltuğu Tavsiyeleri Her Bütçeye Uygun En İyi Akıllı Saat Tavsiyeleri “Kulaklığım Olmadan Asla!” Diyenlerin Bayılacağı Kablosuz Kulak Üstü Kulaklık Önerileri

Kategoriler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Hakkımızda Yazarlar Ödüllerimiz Künye Gizlilik İletişim
  1. Webtekno
  2. Mobil

Çok Yakında Tanıtılacak Xiaomi 17 Max’in Özellikleri Paylaşıldı: Akü Gibi Bataryayla Gelecek!

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi telefon Xiaomi 17 Max’in teknik özellikleri paylaşıldı. Her detayıyla büyüleyecek

Çok Yakında Tanıtılacak Xiaomi 17 Max’in Özellikleri Paylaşıldı: Akü Gibi Bataryayla Gelecek!
Gökay Uyan Gökay Uyan / Editor

Dünya çapında en çok telefon satan markalardan biri olan Xiaomi, 17 serisi amiral gemisi telefonlarını geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Ancak şirket, bu cihazlara bir yenisini daha eklemeyi planlıyordu. Bu model, Xiaomi 17 Max ismiyle kullanıcıların beğenisine sunulacaktı.

Şirket, geçtiğimiz günlerde Xiaomi 17 Max’in resmî tasarımını paylaşmış ve yakın zamanda piyasaya sürüleceğini doğrulamıştı. Şimdi ise telefonun bazı önemli özellikleri açıklandı.

İçerikten Görseller

Çok Yakında Tanıtılacak Xiaomi 17 Max’in Özellikleri Paylaşıldı: Akü Gibi Bataryayla Gelecek!
17max

200 MP kamera, 8000 mAh batarya ve dahası

17max

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Max modeli, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alacak. Telefonda 6,9 inç boyutunda düz bir ekran göreceğiz. Bu ekran, 2K çözünürlüğü kullanıcılarla buluşturacak.

Cihazın arka tarafında Leica iş birliğine sahip 200 MP’lik ana kamera göreceğiz. Ona detayları açıklanmayan 3x optik zoom’a sahip periskop telefoto eşlik edecek. Ayrıca 50 MP’lik bir ultra geniş kamera da olacağı söyleniyor.

En dikkat çeken özelliklerinden biri şüphesiz bataryası olacak. Öyle ki telefon silikon karbon teknolojisi sayesinde 8000 mAh’lik devasa bir bataryayla gelecek. 100W hızlı şarj desteği de bekliyoruz. Telefon hakkında paylaşılan özellikler bu kadar. Lansmanı yapıldığında tüm detaylarını öğreneceğiz. Önümüzdeki günlerde tanıtımın gerçekleşmesi bekleniyor.

Mobil Kategorisinde En Çok Okunanlar

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

iOS 26.5 Yayımlandı: İşte iPhone'lara Gelen Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Samsung Kullanıcılarının Merakla Beklediği Gün Geldi: One UI 8.5 Güncellemesinin Dağıtımı Başladı!

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Dünyada En Çok Tablet Satan Markalar Belli Oldu: Zirvedeki Şirketin Rakibi Yok!

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

Vodafone 6G Testlerini Türkiye'de Yapacağını Açıkladı

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Tanımadığınız Numara Kalmayacak: Ücretsiz Numara Sorgulama Nasıl Yapılır?

Samsung, Holografik Ekran Geliştiriyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Samsung, Holografik Ekran Geliştiriyor: Peki Ne İşe Yarayacak?

Akıllı Telefon Xiaomi

YORUMLAR

(0)
Yorumunuz minimum 30 karakter olmalıdır. (0)
Henüz yorum yok. İlk yorumu sen yaz!
most-read-title

EN ÇOK OKUNANLAR

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Mayıs 2026 Volvo Fiyat Listesi Açıklandı: 5 Modelde İndirimcik Var!

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

Türkiye'deki 6 Samsung Telefon Modeli İçin One UI 8.5 Güncellemesi Yayınlandı

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

One UI 9 Güncellemesini Alacak Tüm Samsung Cihazlar

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

Android Auto Baştan Aşağı Yenilendi: İşte Çok İşinize Yarayacak Yeni Özellikler

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

PlayStation'da 'Üst Düzey Tasarruflar' İndirimleri Başladı: İşte Toplam 14 Bin TL Tasarruf Edebileceğiniz 20 Oyun!

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Toplam Fiyatı 770 TL Olan 2 Oyun Steam'de Ücretsiz Oldu (Hemen Kütüphanenize Ekleyin)

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Telegram'da Takip Et Youtube'da Takip Et
Mackolik MatchEndirect Mynet Onedio Webtekno Yemek.com