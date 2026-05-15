Çok Yakında Tanıtılacak Xiaomi 17 Max’in Özellikleri Paylaşıldı: Akü Gibi Bataryayla Gelecek!

Önümüzdeki günlerde tanıtılması beklenen yeni amiral gemisi telefon Xiaomi 17 Max’in teknik özellikleri paylaşıldı. Her detayıyla büyüleyecek

Dünya çapında en çok telefon satan markalardan biri olan Xiaomi, 17 serisi amiral gemisi telefonlarını geçtiğimiz aylarda tanıtmıştı. Ancak şirket, bu cihazlara bir yenisini daha eklemeyi planlıyordu. Bu model, Xiaomi 17 Max ismiyle kullanıcıların beğenisine sunulacaktı.

Şirket, geçtiğimiz günlerde Xiaomi 17 Max’in resmî tasarımını paylaşmış ve yakın zamanda piyasaya sürüleceğini doğrulamıştı. Şimdi ise telefonun bazı önemli özellikleri açıklandı.

200 MP kamera, 8000 mAh batarya ve dahası

Xiaomi tarafından yapılan açıklamaya göre 17 Max modeli, Qualcomm’un amiral gemisi işlemcisi Snapdragon 8 Elite Gen 5’ten güç alacak. Telefonda 6,9 inç boyutunda düz bir ekran göreceğiz. Bu ekran, 2K çözünürlüğü kullanıcılarla buluşturacak.

Cihazın arka tarafında Leica iş birliğine sahip 200 MP’lik ana kamera göreceğiz. Ona detayları açıklanmayan 3x optik zoom’a sahip periskop telefoto eşlik edecek. Ayrıca 50 MP’lik bir ultra geniş kamera da olacağı söyleniyor.

En dikkat çeken özelliklerinden biri şüphesiz bataryası olacak. Öyle ki telefon silikon karbon teknolojisi sayesinde 8000 mAh’lik devasa bir bataryayla gelecek. 100W hızlı şarj desteği de bekliyoruz. Telefon hakkında paylaşılan özellikler bu kadar. Lansmanı yapıldığında tüm detaylarını öğreneceğiz. Önümüzdeki günlerde tanıtımın gerçekleşmesi bekleniyor.