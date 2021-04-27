Xiaomi, 200 MP Kameralı Bir Telefon Geliştiriyor

Güvenilir bir kaynak olan Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi, 200 MP kameralı yeni bir telefon üzerinde çalışıyor. Tahmin edebileceğiniz gibi devasa bir çözünürlüğe sahip olacak bu kamera, Samsung tarafından geliştiriliyor.

Dünyanın ilk 108 megapiksel kameralı telefonu Xiaomi Mİ CC9 Pro, günümüzden yaklaşık iki yıl önce duyurulmuş olmasına rağmen aradan geçen 2 yılda megapiksel savaşlarını daha da ileri seviyeye taşıyacak daha yüksek çözünürlüklü bir kamera ile karşılaşmadık. Yeni bir söylenti, Xiaomi'nin yakında bu durumu değiştireceği iddialarını bir kez daha yineledi.

Daha önce pek çok isabetli sızıntı gerçekleştirmiş olan Digital Chat Station tarafından aktarılan bilgilere göre Xiaomi, 200 megapiksel çözünürlüğünde kameraya sahip bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor. Bu konudaki iddialar ilk kez karşımıza çıkıyor olmasa da güvenilir bir kaynaktan yinelenmesi, doğru olabileceği ihtimalini güçlendiriyor.

Xiaomi, 200 MP kameralı telefon duyuracak ilk şirket olabilir

Digital Chat Station'a göre Xiaomi, şaşırtıcı olmayan bir şekilde 200 megapiksel kameralı telefonu için Samsung ile birlikte çalışıyor. Zira söz konusu devasa çözünürlüklü kamera, Samsung'un 0.64um piksel boyutuna sahip yeni nesil kamera sensörünü kullanacak. Yine de Samsung'un henüz bu kamera sensörünü resmi olarak duyurmadığını hatırlatmakta fayda var.

Xiaomi, 108 MP kameraya sahip Mİ CC9 Pro'yu duyurduğundan bu yana Samsung, Realme gibi pek çok şirketin 108 MP kameralı telefonlar duyurduğunu görmüştük. Muhtemelen bunun bir benzerini adı henüz belli olmayan 200 MP kameralı Xiaomi telefonun ardından da yaşayacağız ve başta sensörün üreticisi olan Samsung olmak üzere pek çok marka 200 MP kameralı telefonları ile karşımıza çıkacak.