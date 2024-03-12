Xiaomi, akıllı telefon kullanıcılarının arka planda video oynatmalarını sağlayan özelliğini kaldırmaya karar verdi. Peki şirket, bu etkili özelliği neden kaldırıyor?

Çinli teknoloji devi Xiaomi'den akıllı telefon kullanıcılarını üzecek bir hamle geldi. Şirket, pek çok akıllı telefonunda bulunan ve arka planda video oynatmaya imkân tanıyan özelliğini, kaldırmaya karar verdiğini açıkladı. HyperOS, MIUI 14, MIUI 13 ve MIUI 12 arayüzlerini kullanan Xiaomi telefon sahipleri, gelecek bir güncelleme ile bu özellikten mahrum kalacaklar. Peki Xiaomi, ne oldu da böyle bir karar aldı?

Arka planda video oynatma özelliği, pek çok kullanıcı için oldukça kullanışlıydı. Çünkü bu özelliğin bulunduğu telefonlarda, YouTube Premium abonesi olunmasa bile videoların arka planda oynatılması sağlanıyordu. İşte alınan karar, bu etkili özelliğin artık kaldırılacağını gösteriyor. Xiaomi'ye göre böyle bir karar alınmasının nedeni, "uyumluluk gereklilikleri".

Google'ın baskısı sonuç verdi de denilebilir

Xiaomi, söz konusu özelliği uyumluluk gerekçesiyle kaldırmış olsa da işin aslı, Google'ın baskısı gibi duruyor. Çünkü YouTube Premium'un sunduğu başlıca özelliklerden bir tanesi, arka planda video oynatma idi. Xiaomi'nin böyle bir özellik sunması, YouTube Premium'un en sevilen özelliklerinden bir tanesini devre dışı bırakıyordu. Açık açık söylenmedi ancak Google'ın bu özellik nedeniyle Xiaomi'ye baskı yapmış olması çok olası.

Xiaomi, aldığı karar doğrultusunda herhangi bir model için istisna uygulamayacak. Az önce de beilrttiğimiz gibi HyperOS, MIUI 14, MIUI 13 ve MIUI 12 ile çalışan tüm cihazlar, yeni güncelleme ile arka planda video oynatma özelliğini kullanımdan kaldıracak.