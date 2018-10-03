Xiaomi'nin kullanışlı ve performans olarak da oldukça başarılı bulunan ürünü Mi Kablosuz Vakumlu Robot Akıllı Süpürge Teknostore'da.

Xiaomi, evlerde kullanabileceğimiz alternatif teknolojik ev aletleri konusunda oldukça iddialı bir üretici. Pek çok ilgi çekici ürünü olan Xiaomi'nin özellikle temizlik yapmakla arası olmayanları hayli memnun edecek ürünlerinden biri ise Xiaomi Mi Kablosuz Vakumlu Robot Akıllı Süpürge.

Mi Kablosuz Vakumlu Akıllı Süpürge, kablosuz olarak kullanabileceğiniz ve uzaktan kontrol edebileceğiniz bir akıllı ev temizleme robotu. 12 farklı sensör ve 3 işlemci ile geliştirilmiş olan robot bu özellikleri sayesinde evinizi tarayıp haritasını çıkararak süpürme işlemini gerçekleştiriyor. Sahip olduğu LDS monitörü ile 360 derece olarak çevresini tarayabilen ve saniyede 1800 tarama işlemi yapan ürün ayrıca oldukça güçlü bir vakumlayıcıya da sahip.

Xiaomi Mi Kablosuz Vakumlu Robot Akıllı Süpürge'nin şarjı yaklaşık olarak 2.5 saat boyunca çalışmasına olanak sağlıyor. Bu süre ise robotun 250 metrekarelik bir alanı temizleyebilmesi için yeterli. Mi Home uygulaması ile birlikte kullanılan ürünün detayları için buraya tıklayarak Teknostore sayfasına ulaşabilirsiniz.