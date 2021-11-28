Elektrikli otomobil piyasasının yeni oyuncularından olmaya hazırlanan Xiaomi'nin ilk fabrikasını kuracağı yer ve fabrikanın seri üretime geçeceği tarih belli oldu.

Duymuş olabileceğiniz üzere elektrikli araba sektörüne adam atmaya hazırlanan teknoloji devlerinden biri de Xiaomi olmuştu. Şirketin üreteceği ilk aracın fiyat aralığı senenin başlarında açıklandı ve aylar sonrasında aracın ilk render görüntüleri ortaya çıktı.

Xiaomi’nin elektrikli otomobil üreteceğine dair ilk iddia, bundan 7 sene evvel ortaya atılmıştı. Bir süre rafa kaldırılan plan seneler boyunca kafalarda şekillendikten sonra ilk kez ilan edildi ve çalışmalara bu sene başlandı. Görünüşe bakılırsa üretim alanındaki ilk adım da yakın zamanda atıldı.

2024 yılında seri üretime geçilecek

Xiaomi’nin Çin’in Pekin kentinde yıllık 300 bin araç üretim kapasitesine sahip bir fabrika açacağı öğrenildi. İki aşamada inşa edilecek tesisin bulunduğu ‘Pekin Ekonomik ve Teknolojik Gelişim Bölgesi’; ayrıca şirketin otomobil ana merkezine, satış ve araştırma ofislerine ev sahipliği edecek.

Mart ayında 10 yıl içinde bir elektrikli otomobil bölümü kurmak için 10 milyar dolarlık yatırım yapacağını açıklayan şirket, ağustos ayında işletme kaydını tamamlamıştı. Beijing E-Town, fabrikanın seri üretime geçeceği tarihin 2024 yılı olduğunu açıkladı. Bu, Xiaomi CEO’su Lei Jun’un ekim ayında yaptığı açıklamayla uyuştu. Aracın görünüşü ve özellikleri hakkında resmî bir açıklama bulunmasa da önümüzdeki yıl önemli bilgiler alma şansımız yüksek.