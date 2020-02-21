Xiaomi Mi 10 Lite’ın İlk Render Görüntüleri Ortaya Çıktı

Xiaomi Mi 10 serisinin orta sınıfa hitap etmesi beklenen yeni telefonu Mi 10 Lite'ın tasarımını gösteren ilk render görüntüleri ortaya çıktı. Slashleaks tarafından paylaşılan görseller, telefonun arka tasarımının standart Mi 10 ve Mi 10 Pro'dan oldukça farklı olacağını gösteriyor.

Xiaomi, 2020 yılının ilk amiral gemisi telefonlarını bünyesinde barındıran Mi 10 serisini geçtiğimiz günlerde Çin’de resmi olarak duyurmuştu. Gelen son haberlere göreyse Mi 10 serisine orta sınıfa hitap edecek yeni bir ‘Lite’ modeli daha katılacak. Bu telefonun standart Mi 10 ve Mi 10 Pro’dan nasıl farklılaşacağı merak edilirken telefonun tasarımını gösteren yeni render görüntüleri paylaşıldı.

Avrupa'da Xiaomi Mi 10 Lite olarak adlandırılacağı söylenen yeni model, Asya pazarında Xiaomi Mi CC10 ismiyle piyasaya sürülebilir. Paylaşılan render görüntüleriyse telefonun nasıl bir tasarımla karşımıza çıkabileceğini gösteriyor. Dilerseniz önce bu görüntülere, daha sonrasındaysa telefonun olası özelliklerine göz atalım.

Xiaomi Mi 10 Lite’ın olası tasarımını gösteren render görüntüleri:

Ön taraftan bakınca standart Mi 10 ve Mi 10 Pro’ya benzeyen delikli bir ön kamera tasarımına sahip olan Mi 10 Lite, arka tarafa geçildiğinde serinin diğer üyelerinden farklılaşıyor. Bu noktada dairesel bir arka kamera modülünün yer aldığı akıllı telefon, 4 sensörle birlikte bir de LED flaşı bünyesinde barındırıyor. Öte yandan ana sensör, telefona daha özgün bir hava katmak için bir halkayla çevrilmiş durumda.

Xiaomi Mi 10 Lite hakkında bildiklerimiz şimdilik bunlarla sınırlı. Yine de telefonun Snapdragon 720 G, 730G veya 765G'nin yanında 6/8 GB RAM ve 64/128 GB depolama alanıyla birlikte geleceğini varsayabiliriz.

Çinli teknoloji üreticisi Xiaomi, normal şartlar altında yeni Mi 10 serisini MWC 2020 etkinliği kapsamında tanıtacaktı. Tüm dünyayı sarsan Corona virüsü tehlikesi yüzünden iptal edilen etkinliğin ardından telefonların global lansman tarihine dair yeni bir bilgi paylaşılmadı. Bu süreçte herhangi bir gelişme yaşanırsa sizleri bilgilendirmeye devam edeceğiz.