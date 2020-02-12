Xiaomi Mi 10'a Ait Yeni Videolar Ortaya Çıktı

Geçtiğimiz günlerde hakkındaki bazı detayları ortaya çıkan Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi akıllı telefonu Mi 10'a ait çarpıcı videolar, Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinde yayınlandı. Videolara göre Mi 10, fazlasıyla hızlı bir depolama birimine sahip.

Günümüzün vazgeçilmezlerinden olan akıllı telefonların lider üreticilerinden birisi olan ve Çin Halk Cumhuriyeti'nin başkenti olan Beijing merkezli Xiaomi, fiyat/performans odaklı ürünleriyle öne çıkmasıyla tanınıyor. Bütçe modeli akıllı telefonlarının yanında aynı zamanda amiral gemisi modellerini de başarıyla geliştiriyor ve piyasaya sürüyor.

Çinli akıllı telefon sektörü devi Xiaomi'nin yeni amiral gemisi Mi 10'un lansman tarihi yakınlaştıkça yeni detaylar açığa kavuşmaya devam ediyor. 13 Şubat tarihinde lanse edilmesi beklenen yüksek donanım özelliklerine sahip yeni akıllı telefonun işlemci ve depolama alanı performansının ne kadar iyi olduğunu gösteren videolar, Çin'in sosyal medya platformu Weibo üzerinde yayınlandı.

Akıllı telefon sektöründeki 10. yılını Xiaomi Mi 10 ile kutlamayı planlayan şirket, bu cihazıyla sektördeki diğer amiral gemisi serisi akıllı telefonlar kadar performanslı ancak daha uygun fiyatlı bir ürün ortaya çıkarmak için gösterdiği çabayı ortaya koyuyor.

Intel'in Core i7 8550U işlemcisini ve bir SSD'yi bünyesinde barındıran dizüstü bilgisayara karşı yarışan Qualcomm Snapdragon 865 yonga setine, Micron LPDRR5 RAM'e, 5G bağlantı teknolojisine, 90 Hz ekran yenileme hızına, FHD+ ekran çözünürlüğüne ve UFS 3.0 depolamaya sahip Xiaomi Mi 10, dizüstü bilgisayarı deyim yerindeyse yerle bir ediyor.

10 GB büyüklüğündeki sıkıştırılmış dosyanın çıkarılması için gerçekleştirilen zaman yarışında Xiaomi Mi 10 bu işlemi 24 saniyede tamamlerken Windows üzerinde çalışan dizüstü bilgisayar ise aynı işlemi ancak 107 saniye içerisinde sonuçlandırabiliyor.

Pi sabitinin ilk 10 milyon basamağının bulunması yarışında ise Xiaomi Mi 10 36,8 saniyeye, dizüstü bilgisayar ise 92 saniyeye ihtiyaç duyuyor. Cihazın fotoğraf çekim gücüyle ilgili ise Xiaomi, bazı iddialı veriler paylaştı.

Güçlendirilmiş yapay zeka, mükemmel detaylandırma, 4 kat daha hızlı işleme, f/1,8 diyafram açıklığına sahip 108 MP çözünürlüğünde ana kamera, 117 derece açıya sahip 20 MP çözünürlüğünde geniş açılı kamera, 5 MP çözünürlüğünde 50 kat yakınlaştırma ve dijital görüntü sabitleme teknoloji destekli kamera modülü, Xiaomi'nin yeni amiral gemisi serisi akıllı telefonu Mi 10'da yerii alacak.

4.800 mAh batarya kapasitesine sahip olacağı bilinen cihazın 30 W kablosuz hızlı şarj, 10 W ters kablosuz şarj ve 40 W kablolu hızlı şarj desteğini de kullanıcısına sunması bekleniyor.