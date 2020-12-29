Xiaomi Mi 11 İçin Kernel Kaynak Kodları Paylaşıldı

Uzun süredir beklenen Xioami Mi 11 akıllı telefonun lansmanı sonunda gerçekleşti. Şirket, yeni modelle birlikte Mi 11'in kernel kaynak kodlarını da kullanıcılarla paylaştı. Kullanıcılar, bu kaynak kodlarını kullanarak cihaz üzerinde değişiklik ve iyileştirmeler yapabilecek.

Xiaomi, uzun süredir heyecanla beklenen yeni Mi 11 akıllı telefonun lansmanını nihayet gerçekleştirdi. 2021 yılının ilk çeyreğinde satışa çıkması beklenen Mi 11, sahip olduğu Snapdragon 888 işlemci ile birlikte Android işletim sistemine sahip en güçlü akıllı telefonlar arasında yerini alacakmış gibi duruyor.

Lansman sırasında Xiaomi’nin kullanıcıların ilgisini çektiği tek konu, yüksek performans vadeden Mi 11 akıllı telefonu değildi. Bildiğiniz üzere Xiaomi, akıllı telefonlarda kullandıkları yazılımın geliştirilebilmesi için kernel kaynak kodlarını yeni çıkan telefonlarla birlikte düzenli olarak paylaşıyor. Şirket, son olarak "venüs" kod adını verdikleri Mi 11 için kernel kaynak kodlarını, Github sayfası üzerinden kullanıcılarla paylaştı.

Kullanıcılar, bu kodlar sayesinde kişiselleştirilmiş ROM'lar üzerinde çalışabilecek

Bildiğiniz üzere Xiaomi akıllı telefonlar, Android tabanlı MIUI arayüzüne sahip olarak piyasaya çıkıyor. Şirket, hem bu arayüzün her kullanıcıya hitap etmeyeceğini düşünerek hem de kullanıcıları yazılım konusunda özgür bırakması gerektiğine inanarak, çekirdek kaynak kodunu serbest bırakıyor ve kullanıcılara bootloader erişimi vererek cihaz üzerinde değişiklik yapılmasına olanak sağlıyor.

Şirket, aynı politikayı Mi 11 akıllı telefonları için de izledi ve kernel kaynak kodlarını GitHub üzerinden kullanıcılarla paylaştı. Kullanıcılar, çekirdek kaynak kodları sayesinde açık kaynaklı kurtarma yazılımı olan TWRP’yi Mi11’de kurabilir, kişiselleştirilmiş ROM’lar ve kaynak çekirdekleri üzerinde geliştirmeler yapabilir hale gelecek. GitHub’da yayınlanan Mi 11 kernel kaynak kodlarına buraya tıklayarak ulaşabilirsiniz.