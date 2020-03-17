Xiaomi, Mi Video uygulamasına 30 saniyelik kısa videolar izlenebilecek bir özellik getirmek için Firework ile ortaklık kurdu. Kullanıcılar farklı kategorilerdeki kısa videoları Mi Video üzerinden görüntüleyebilecek.

TikTok gibi kısa video platformlarının başarısının ardından, Çinli teknoloji devi Xiaomi de sektöre yatırım yapmaya karar verdi. Akıllı telefon üreticisi, Firework adlı video platformuyla ortaklık kurduğunu duyurdu.

Anlaşma kapsamında Firework'ün, seyahat, güzellik ve fitness gibi 38 farklı kategorideki 30 saniyelik video kataloğu Mi Video uygulamasında gösterilecek. Firework, kullanıcıların portre ve manzara modu arasında sorunsuz bir şekilde geçiş yapabildiği ve tam ekran videolar çekebildiği kısa video uygulamasını geçtiğimiz yıl yayınlamıştı.

Firework Hindistan CEO'su Sunil Nair, platformun TikTok'tan farklı olarak dudak senkronizasyonlu videolardan vazgeçtiğini ve içerik oluşturucularının yüksek kaliteli orijinal içerikler yapmalarını istediğini açıklamıştı. Nair ayrıca, videolarını dünya genelinde 120'yi aşkın iş ortağıyla paylaştıklarını ve birçok kullanıcının Firework videolarını başka uygulamalarda görüntülediğini belirtmişti.

Xiaomi, Mi Video uygulamasını Mayıs 2018'de Hindistan'da yayınlamıştı. Şirket, video uygulaması için ülkedeki SonyLIV, Hungama Play, Voot, AltBalaji, Zee5 ve Viu gibi yerel akış platformlarıyla ortaklık kurmuştu. Xiaomi telefon kullanıcıları, tüm akış hizmetini kullanılabilirken diğer Android kullanıcıları uygulamayı sadece cihazlarındaki videoları oynatmak için kullanabiliyorlar.

Firework, aynı zamanda Mi Video kullanıcıları keşfet özelliğini Hintçe, Rusça ve Endonezyaca gibi çeşitli diller için etkinleştireceğini söyledi. Şirket ayrıca orijinal mini diziler oluşturmak için profesyonel içerik oluşturucuları ve stüdyolarla ortaklık kurduğunu açıkladı.