Xiaomi, MIUI 13 Çalışmalarına Başlandığını Doğruladı

Xiaomi, bugün MIUI 12 lansmanını gerçekleştirdi ancak güncellemenin cihazlara ulaşması belli bir takvime göre ilerleyecek. Henüz MIUI 12 dağıtımına başlamayan şirket, MIUI 13 için çalışmalara başladığını doğruladı ve MIUI 13 için bir anket başlattı.

Xiaomi, bugün erken saatlerde MIUI 12'yi resmi olarak tanıttı ve Çin'de uyumlu cihazlar kapalı beta güncellemesini dağıtmaya başladı. Güncellemenin son hâlinin ilk parti cihazlara haziran ayının sonuna kadar ulaşması bekleniyor. Bununla birlikte şirket, en son duyurulan yeni işletim sisteminin yerini alacak olan MIUI 13 için çalışmalarına başlamış durumda.

MIUI 13 hakkında bildiğimiz detaylar herhangi bir üçüncü parti kaynaktan değil, doğrudan Xiaomi'den geliyor. MIUI Kullanıcı Araştırma Ekibi, MIUI 12'nin lansmanından sonra Çin Mi Community'de bir paylaşım yaptı. Paylaşımda konuya ilgisi olan kullanıcıların MIUI 13 Özellik Tasarım Anketi'ne katılmaları istendi. Çinli akıllı telefon üreticisinin henüz MIUI 12'nin son sürümünü yayınlamamış olmasına rağmen muhtemelen önümüzdeki sene gelecek olan MIUI 13 üzerinde çalışmalara başlamış olması herkesi şaşırttı.

'Yazılım, akıllı telefonların ruhudur'

MIUI'dan sorumlu yönetici, konuşmasına "Yazılım, akıllı telefonların​ ruhudur ve donanım bir noktaya kadar önemlidir" diyerek başladı. Yöneticinin bu konuşması ve şirketin yaptığı hamlelerden Xiaomi'nin kendi mobil işletim sistemine verdiği önem açıkça anlaşılıyor.

Şirket, MIUI 12'nin Çin lansmanını başarıyla gerçekleştirmiş olsa da henüz MIUI 12'nin tüm dünyaya ulaşmasını sağlayacak global lansman için net bir tarih belirlenmiş değil. Xiaomi'nin 30 Nisan tarihinde internet üzerinden yapılacak olan bir etkinliği bulunuyor ancak bu etkinliğin Redmi Note 9 serisinin Avrupa için yapılacak olan resmi tanıtımı olduğu bilgisi göz önüne alındığında bu etkinlikte MIUI 12'nin tanıtılması düşük bir ihtimal diyebiliriz.