Xiaomi'nin katlanabilir telefon sektöründeki amiral gemisi Mix Flip 2 ile ilgili yeni detaylar gün yüzüne çıktı.

Katlanabilir telefon pazarında rekabet her geçen gün kızışırken, Xiaomi rakiplerine kıyasla inovasyonun öncüsü olmanın peşinde. Şirket yeni katlanabilir telefonu Mix Flip 2 ile hem pil kapasitesinde hem de kullanıcı deneyiminde çıtayı yükseltmeye hazırlanıyor.

Digital Chat Station’ın paylaştığı bilgilere göre Xiaomi Mix Flip 2, 2025’in ikinci çeyreğinde piyasaya sürülecek ve muhtemelen Galaxy Z Flip 7’den önce raflardaki yerini alacak. Asıl dikkat çeken detaylar ise telefonun teknik özelliklerinde gizli.

Pili, işlemcisi ve ekranı belli oldu

Xiaomi Mix Flip 2’nin en iddialı olduğu nokta, 5.100 mAh’lik dev pili ve 50W kablosuz şarj desteği. Bu, Samsung Galaxy Z Flip 6 ve Motorola Razr+ (2024) gibi rakiplerinden daha büyük bir pile sahip olacağı anlamına geliyor. Katlanabilir telefonlarda pil ömrü en büyük sorunlardan biri olduğu için bu gelişim oldukça önemli.

Xiaomi Mix Flip 2’nin Snapdragon 8 Elite işlemcisinden gücünü alacağı ve 6,85 inç büyüklüğünde, 1,5K çözünürlüklü, 120 Hz LTPO OLED ekrana sahip olacağı söyleniyor. IPX8 sertifikası sayesinde suya karşı da dayanıklı olacak olan telefon, üst düzey donanım özellikleriyle amiral gemisi seviyesinde bir deneyim sunacak.

Kamera tarafında ise Xiaomi, OIS destekli 50MP ana kamera ve 50MP ultra geniş açılı ikinci sensör ile güçlü bir fotoğrafçılık performansı vadediyor.

Xiaomi 'kadınlara özel birçok özelleştirme' ile geleceğini açıkladı

Asıl ilginç olan ise Xiaomi yeni telefonunu 'kadınlara özgü birçok özelleştirme' ile sunacağını açıklamış olması. Henüz bu özelleştirmelerin tam olarak ne olduğu bilinmese de kullanıcı deneyimini daha kişisel ve işlevsel hâle getirecek özel yazılım ve tasarım detaylarının olabileceği tahmin ediliyor.