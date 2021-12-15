Ülkemizdeki başarılı performanslarıyla gönlümüzü kazanan Türk oyuncularımızdan bazıları yabancı dizi ve filmlerde de karşımıza çıkarak gurur duyduğumuz işlere imza attılar. Türk oyuncuların oynadığı dizi ve filmlerden bazılarını listeledik ve hayat verdikleri karakterlerden bahsettik.

Türk sinema ve dizi dünyası çoğu zaman yerelde kalması, dünyaya açılamaması nedeniyle eleştirilir. Bu çoğu zaman doğru bir eleştiridir ancak son yıllarda oyuncularımızın ve yapımlarımızın art arda başarılar kazanması durumun değiştiğinin en büyük göstergesi. Ancak bu yeni bir olay değil. Türk oyuncuların oynadığı dizi ve filmlerin sayısı düşündüğümüzden çok daha fazla.

Ülkemizdeki başarılı performanslarıyla gönlümüzü kazanan Türk oyunculardan bazıları, uluslararası alandaki yabancı dizi ve filmlerde de rol alarak gurur duyacağımız işlere imza attılar. Türk oyuncuların oynadığı dizi ve filmlerin sayısının da her geçen gün arttığını düşünürsek bu gururun giderek arttığını söylemek mümkün. Yabancı film ve dizilerde yer almış Türk oyunculara ve hayat verdikleri karakterlere gelin yakından bakalım.

Yabancı dizi ve filmlerde yer almış Türk oyuncular:

Haluk Bilginer

Fikret Hakan

Salih Güney

Okan Bayülgen

Zuhal Olcay

Meltem Cumbul

Sibel Kekilli

Tamer Karadağlı

Mehmet Günsür

Deniz Akkaya

Nehir Erdoğan

Yılmaz Erdoğan

Cem Yılmaz

En büyük gurur kaynağımız: Haluk Bilginer

Haluk Bilginer, en çok yabancı dizi ve filmde rol alan Türk oyuncuların başında geliyor. 1992 yapımı Young Indiana Jones dizisi, 2001 yapımı Buffalo Soldiers filmi, 2009 yapımı The International filmi ve 2013 tarihli The Reluctant Fundamentalist filmi; usta oyuncunun rol aldığı yabancı dizi ve filmlerden bazıları.

Yeşilçam’ın efsane ismi: Fikret Hakan

Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden biri Fikret Hakan, 1970 tarihli You Can’t Win Em All filminde Albay Ahmet Elçi karakterine hayat verdi. Film, Kurtuluş Savaşı sırasında ülkemizde bulunan ikisi Amerikalı bir grup paralı askerin hikayesini anlatıyor.

Kurtuluş Savaşı kahramanlarından birine hayat verdi: Salih Güney

Fikret Hakan’ın rol aldığı ve Kurtuluş Savaşı sırasında ülkemizde bulunan ikisi Amerikalı bir grup paralı askerin hikayesinin anlatıldığı You Can’t Win Em All filminde Yeşilçam sinemasının efsane isimlerinden biri olan Salih Güney de rol almış ve Kaptan Enver karakterini canlandırmıştır.

Uluslararası kariyeri kısa sürdü: Okan Bayülgen

Televizyon dünyasının sıradışı sunucusu ve başarılı bir oyuncu olan Okan Bayülgen’in uluslararası alandaki kariyeri oldukça kısa. Haluk Bilginer’in de rol aldığı 1992 yapımı Young Indiana Jones dizisinde Okan Bayülgen’i küçük bir rolde izledik.

Halide Edip Adıvar’ı canlandırdı: Zuhal Olcay

Zuhal Olcay da uluslararası kariyeri kısa süren oyuncularımızdan bir tanesi. 1992 yapımı Young Indiana Jones dizisinin İstanbul’da çekilen bir bölümünde Halide Edip Adıvar’ı canlandırarak Okan Bayülgen ve Haluk Bilginer ile birlikte kamera karşısına geçti.

Gitmişken iki filmde oynadı: Meltem Cumbul

Başarılı kadın oyuncularımızdan biri olan Meltem Cumbul’u ilk olarak bir gerilim filmi olan 2008 yapımı The Alphabet Killer’da izledik. Hazır ayağını sürmüşken bir rol daha almak isteyen oyuncumuz aynı yıl çekilmiş olan A Beautiful Life filminde de izleyici karşısına çıktı.

Game Of Thrones yıldızlarından: Sibel Kekilli

Almanya’da doğup büyüyen Türk oyuncu Sibel Kekilli ile ilk kez 2006 yapımı Fay Grim ve 2011 yapımı What a Man gibi komedi yapımlarında karşılaştık. Onu dünya çapında milyonlarca hayranı olan Game Of Thrones dizisinde görmek ise hepimiz için hem büyük bir sürpriz hem de büyük bir gurur kaynağı oldu.

Hollywood filminde yer aldı: Tamer Karadağlı

Çocuklar Duymasın dizisindeki Haluk karakteri ile gönlümüzü kazanan usta oyuncu Tamer Karadağlı 2007 yapımı Living and Dying filminde karşımıza çıkıyor. İki katilin bir anda kendilerini rehine durumunda buldukları filmde Tamer Karadağlı, Nicholas Duca karakterine hayat veriyor.

Amerikalı bir dedektifi oynadı: Mehmet Günsür

Genç yaşında gösterdiği başarılı oyunculuk performansları ile Türk izleyicisinin gönlünü kazanan yakışıklı oyuncu Mehmet Günsür, 2007 yapımı Fall Down Dead isimli aksiyon filminde Stefan Kercheck adlı dedektif karakterini canlandırdı.

Aksiyon filminde yer aldı: Deniz Akkaya

İki katilin bir anda kendilerini rehine durumunda buldukları 2007 yapımı Living and Dying filminde Tamer Karadağlı ile birlikte Deniz Akkaya’yı da izledik. Filmde Deniz Akkaya, Anne Noble karakterine hayat verdi.

Başrol olarak karşımıza çıktı: Nehir Erdoğan

Ülkemizde yer aldığı pek çok dizi ve filmdeki rolleriyle izleyenlerden tam not alan oyuncumuz Nehir Erdoğan, 2008 yapımı Broken Angel filminde Ebru karakterine hayat verdi. Amerikan rüyasının nasıl bir yalan olduğunun anlatıldığı filmde Nehir Erdoğan başrolde yer aldı.

Kariyerini taçlandırdı: Yılmaz Erdoğan

Türk tiyatro, dizi ve sinema dünyasının en önemli isimlerinden biri olan yazar, şair, yönetmen ve oyuncu Yılmaz Erdoğan, Russell Crowe’un yönettiği ve Çanakkale Savaşı’nın anlatığı 2014 yapımı The Water Diviner filminde bir Türk komutan olan Hasan karakterine hayat verdi.

Crowe'un filminde o da vardı: Cem Yılmaz

Türk mizah dünyasının usta ismi Cem Yılmaz da Russell Crowe’un yönettiği ve Çanakkale Savaşı’nın anlatığı 2014 yapımı The Water Diviner filminde rol aldı. Filmde Cem Yılmaz, Çavuş Cemal karakterine hayat verdi.

Türk oyuncuların oynadığı yabancı dizi ve filmleri listeleyerek oyuncularımızın hayat verdiği karakterlerden bahsettik. Elbette, bu tür örnekleri çoğaltmak mümkün. Listemizde yalnızca adından sıkça söz ettiren film ve oyuncularımızdan bahsettik. Listemizde olmayan yabancı dizilerde ve filmlerde yer almış Türk oyuncuları yorumlarda paylaşabilirsiniz.