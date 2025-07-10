Alexander Popovskiy, Grok’la gündeme gelen tartışmalar üzerinden Yazeka’nın etik duruşunu ve MCP entegrasyon sürecini anlattı. Yandex ise bu süreçte, yapay zekâ destekli arama çözümü Yazeka ile dijital içerik güvenliğine nasıl yaklaştığını detaylı biçimde paylaştı. Şirket, yayıncıların kontrolsüz içeriklerden korunmasını ve kullanıcıya doğrulanabilir bilgi sunulmasını öncelikli hedefleri arasında gösteriyor.

X’in yapay zekâsı Grok’un yol açtığı tartışmalar sürerken, Yandex cephesinden konuyla ilgili önemli bir açıklama geldi. Yandex Arama Türkiye CEO’su ve Yandex Türkiye Genel Müdürü Alexander Popovskiy, yapay zekâ alanındaki küresel gelişmelere dair vizyonunu paylaşarak Webtekno için değerlendirmelerde bulundu.

Popovskiy, yapay zekânın teknoloji dünyasında hızlı bir şekilde yaygınlaştığını ancak bu gelişimin önemli sorumlulukları da beraberinde getirdiğini belirtiyor. Özellikle kullanıcıları kutuplaştırma riski taşıyan bazı ürünlerin, dijital ekosistem ve marka güvenliği açısından tehdit oluşturduğuna dikkat çekiyor. Yandex Türkiye’nin geliştirdiği yapay zekâ destekli arama hizmeti Yazeka’nın ise kültürel referansları tanıyabilen, toplumsal hassasiyetleri gözetebilen bir sistem üzerine kurulu olduğunu aktarıyor.

Yapay zekâdaki kriz ortamına Yandex’ten Yazeka yanıtı geldi

Yayıncılara da çağrıda bulunan Popovskiy, Yazeka'nın Yandex Türkiye'nin yayıncı programı aracılığıyla sitelere entegre edilebildiğini ifade ediyor. Bu entegrasyon sayesinde hem daha etkileşimli kullanıcı deneyimi sunulabileceği hem de kontrolsüz içeriklerin oluşturabileceği risklerin azaltılabileceği vurgulanıyor. Aynı zamanda Yandex, Model Context Protocol (MCP) desteği ile Yazeka’nın farklı platform ve uygulamalara entegre edilmesinin de mümkün hale geldiğini duyuruyor.

Yandex Türkiye’nin bu adımı, yapay zekâ temelli ürünlerin etik sınırları ve sorumlulukları üzerine yürütülen tartışmaların arttığı bir dönemde dikkat çekiyor. Şirket, hem içerik güvenliğini hem de kullanıcı deneyimini ön planda tutan bir arama çözümü sunmayı hedefliyor.